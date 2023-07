Ces chats étaient rassemblés à Second Chance Pet Network à Dryden. La SPCA collabore chaque année avec le refuge nordique pour l'aider à trouver des familles d’accueil pour les chats dont il s'occupe.

L’initiative de la SPCA de l'Ontario et de partenaires du Nord a permis, au cours de cette année, de déplacer 94 chats et chiens du Nord vers des régions où les animaux adoptables sont en forte demande.

Le problème de surpopulation d'animaux de compagnie entraîne un grand nombre d'abandons à Dryden.

De plus, la région manque de services de base pour le bien-être des animaux, tels que les soins vétérinaires et les services de stérilisation.

Dans de nombreuses communautés nordiques, il y a plus d'animaux adoptables qu'il n'y a de familles qui peuvent leur donner un foyer , déclare Bonnie Bishop, directrice régionale de l'Est pour les services d'approche communautaire de la Société protectrice des animaux de l'Ontario.

Une série de transferts

Comme il n'y a pas beaucoup de familles dans le Nord prêtes à adopter des chats errants, Second Chance Pet Network, en collaboration avec la SPCA et Toronto Cat Rescue, notamment, essayent de rapprocher ces chats des familles d’accueil du sud de la province.

Lors du premier transfert, une trentaine de chats ont été transportés vers les centres animaliers de Sudbury, Muskoka, Midland, Barrie, Orillia et Orangeville, où ils attendent d’être adoptés. À trois autres reprises, au mois de juin, chiens et chats ont été reçus dans des foyers aimants du Sud .

« Tous nos chats sont soumis à une période d'observation obligatoire avant d'être adoptés. Tous les animaux de la SPCA de l'Ontario sont stérilisés, vaccinés et munis d'une puce électronique. » — Une citation de Bonnie Bishop, directrice régionale de l'Est pour les services d'approche communautaire de la SPCA

Pas du tout mal à Sudbury

Sudbury a aussi ses propres problèmes concernant les chats et chatons errants, perdus et abandonnés. Heureusement, nous avons des organisations de sauvetage, ici en ville, qui sont capables d'aider , a fait savoir Leah Earl, directrice du centre de Sudbury de la SPCA .

Pour les soins vétérinaires, nous avons une unité mobile, qui est parrainée par Pet Value. Il y a la clinique Wellness qui fonctionne et les gens peuvent prendre des rendez-vous pour les soins préventifs et les services de stérilisation , ajoute-t-elle.