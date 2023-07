Le Canada annonce deux nouveaux laboratoires vivants au Québec

La ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, Marie-Claude Bibeau, a annoncé ces deux nouveaux laboratoires, qui seront respectivement pilotés par l’Union des producteurs agricoles (UPA) ainsi que par les Producteurs de lait du Québec (PLQ).

Selon la ministre, cette approche novatrice, dans laquelle les scientifiques collaborent avec les producteurs pour trouver des solutions adaptées à la réalité du terrain, permettra d'accélérer le virage agroenvironnemental.

« On a lancé les premiers laboratoires vivants il y a environ quatre ans, et on a vu le succès d’amener les scientifiques travailler sur le terrain avec les producteurs et les productrices. »