Un peu d’air pour les banques alimentaires de l’Est-du-Québec

Les banques alimentaires de l'Est-du-Québec accueillent favorablement l'enveloppe de 34 millions de dollars annoncée la semaine dernière par Québec pour la lutte contre l'insécurité et le gaspillage alimentaire. Elles se demandent toutefois si cette somme sera suffisante pour répondre aux besoins croissants de la population.

On souhaite pouvoir en bénéficier, ça va nous aider. Ce seront des sous de libérés dans notre budget, on pourra acheter de la nourriture en surplus avec ça , dit la présidente du conseil d'administration du comptoir alimentaire l'Escale de Baie-Comeau, Josée Gagnon.

De l'enveloppe provinciale, 20 millions serviront à améliorer l'entreposage des produits ou l'achat d'équipement. L'entreposage est devenu un enjeu pour les organismes de dépannage alimentaire, qui manquent d'espace de stockage pour combler des besoins en hausse.

Le comptoir alimentaire l'Escale de Baie-Comeau a d'ailleurs entrepris des travaux d'agrandissement de plus de 100 000 $. La surface d'entrepôt sera réaménagée et une chambre froide et une chambre congelée seront ajoutées.

L'entreposage est devenu un enjeu pour les organismes de dépannage alimentaire qui manquent d'espace de stockage. Photo : Radio-Canada / Émie Bélanger

Des besoins croissants

De son côté, la directrice générale de Moisson Rimouski-Neigette, Marie-Eve Saint-Pierre, se demande si cette nouvelle enveloppe sera suffisante pour combler les besoins. L'organisme fait, tous les mois, environ 500 dépannages alimentaires, estime-t-elle.

Ce sont des petits montants si on regarde les besoins , ajoute celle qui estime que 670 000 personnes au Québec ont besoin du soutien des banques alimentaires. On s'entend, ce sont des montants qui sont sur 5 ans, pour la grandeur de la province. Ça paraît énorme, mais c'est une goutte d'eau dans l'océan.

Les banques alimentaires des trois régions de l’Est-du-Québec s'attendent à une recrudescence de la demande alimentaire au mois d'août, à l'approche de la rentrée scolaire.

Avec les informations de Lisa-Marie Bélanger et d'Émie Bélanger