C'est une très bonne nouvelle que Maria soit désignée pour l'implantation de ces logements-là pour des travailleurs de la santé , affirme le maire de Maria, Jean-Claude Landry.

Le maire de Gaspé, Daniel Côté, abonde dans le même sens.

Honnêtement, c'est une bonne idée. C'est pour ça qu’on ouvre assez facilement la voie pour adapter le règlement d’urbanisme. Je ne vois aucun problème en vue et j’ai même hâte que ces installations soient prêtes à opérer , déclare-t-il.

La députée de Bonaventure et adjointe au ministre de la Santé, Catherine Blouin, est tout aussi enthousiaste de la concrétisation du projet-pilote en Gaspésie.

La députée de Bonaventure et adjointe au ministre de la Santé, Catherine Blouin. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Évidemment qu'on se disait que la Gaspésie était vraiment l'endroit tout désigné pour ce projet-pilote, déclare-t-elle. Ma volonté que la circonscription de Bonaventure participe à ce projet pilote était ferme depuis son émergence.

En Gaspésie, le taux d'inoccupation des logements est à 0 % depuis très longtemps, depuis plus longtemps qu'ailleurs au Québec notamment. Le besoin de travailleurs de la santé est également grand. Je pense qu’on s’est qualifié de cette façon-là , explique Catherine Blouin.

Adapter les règlements d'urbanisme

La Ville de Maria votera une résolution lundi soir pour modifier le règlement d'urbanisme de la zone résidentielle concernée afin d'autoriser l'implantation de maisons mobiles réservées aux travailleurs de la santé.

Le maire Jean-Claude Landry affirme que le projet suscite l’unanimité au sein du conseil municipal.

Le maire de Maria, Jean-Claude Landry (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Comme c’est une modification qui pourrait faire l’objet d’un référendum, la Ville de Maria organise une séance d’information publique le 19 juillet prochain.

M. Landry ne pense pas qu’il y aura de l’opposition étant donné l’ampleur de la pénurie de logements et de travailleurs de la santé dans sa région.

Je pense que la population va être en accord avec le projet , affirme-t-il.

De son côté, le maire de Gaspé estime que le projet oblige la Municipalité à ajuster la réglementation, mais sans dénaturer le territoire.

Le maire de Gaspé, Daniel Côté (Photo d'archives) Photo : Twitter/@DanielCoteGaspe

Si on était dans un secteur qui était déjà densément occupé, qu’il y avait un conflit d'usage potentiel avec les voisins, ce serait différent , affirme-t-il. Mais ici, on est vraiment sur le dessus de la montagne, au centre-ville, où sont déjà les installations du Centre intégré de santé et de services sociaux, donc je ne vois aucune problématique là-dessus .

Modulables selon les besoins

Ce projet-pilote coordonné par la SHQ et le ministère de la Santé et des Services sociaux a vu l'implantation des premières unités à Baie-Saint-Paul et La Malbaie il y a tout juste un mois.

Pour le gouvernement, il s’agit d’être créatif pour répondre aux besoins de main-d’oeuvre auxquels font face plusieurs régions.

C’est modulaire, donc on peut avoir une plus petite unité pour une ou deux personnes ou ajouter une chambre pour une unité un peu plus longue pour quatre à six personnes. C’est vraiment selon les besoins et ça s’adapte en fonction des besoins du terrain , explique la députée de Bonaventure Catherine Blouin.

Ce logement conteneur a pour but de loger une famille complète ou des travailleurs solos en colocation.

Pourvu d'un budget global de 5 M$, le projet-pilote a pour but de contribuer au maintien des services de santé en région, et à faire face au double défi de recrutement et rétention de main-d’oeuvre. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Evan Mitsui

Selon le maire de Gaspé, ce sont cinq unités qui pourraient accueillir jusqu’à dix travailleurs et leurs familles à Gaspé.

Le projet de Maria prévoit l'implantation de dix unités modulaires pouvant accueillir dix familles qui pourront y résider jusqu'à cinq ans, ce qui leur donnera le temps de se trouver une habitation permanente, explique le maire de Maria.

Dès cet automne?

Le maire de Gaspé, Daniel Côté, indique qu’on lui a parlé d’une implantation dès cet automne.

La députée de Bonaventure, Catherine Blouin, indique que les détails plus techniques, comme les échéanciers, seront révélés dans les prochains mois.

La SHQ a décidé de faire une première annonce pour permettre aux deux villes concernées de faire les modifications d’urbanismes qui s’imposent, afin de pouvoir aller de l’avant.

Du côté du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent, on indique que la pénurie de logements n’est pas ce qui empêche le recrutement de personnel et qu’il n’y a pas de projet de logements conteneurs pour les travailleurs du domaine de la santé pour le moment dans cette région.

Du côté du CISSS de la Côte-Nord, on salue l’initiative, mais on informe que ce n’est pas un projet qui est dans les cartons pour le moment.