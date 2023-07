Violence armée à Toronto : ce que la nouvelle mairesse compte faire

Si les Torontois ont l'habitude des actes de violence, le début de juillet semble particulièrement agité cette année. Tôt lundi, une fusillade a fait deux blessés graves au centre-ville, possiblement à l'issue d'un accès de rage au volant. La semaine dernière, une attaque au couteau dans une rame de métro en mouvement a créé une scène de panique. Le lendemain, en plein jour, une balle perdue tuait une passante dans le quartier Leslieville.

La pression commence à monter sur l'administration municipale et sur la prochaine mairesse. Olivia Chow, qui sera assermentée mercredi, a affirmé lundi en conférence de presse qu'elle fera de la sécurité publique sa priorité.

« Le défi qui m'attend lorsque je deviendrai mairesse est de trouver les moyens de mettre fin à la violence armée. » — Une citation de Olivia Chow, mairesse élue de Toronto

Pour ce faire, elle compte utiliser les meilleures pratiques dans tous les domaines .

Une fusillade a fait deux blessés graves autour de 6 h lundi matin près de l'intersection des rues Bloor et Yonge. Photo : Radio-Canada

Utilisons une approche scientifique, de santé publique : ce qui a fonctionné dans le passé, comment pourrions-nous étendre ça et suivre les résultats.

Elle évoque d'ailleurs l'exemple de Glasgow. La ville écossaise a longtemps fait parler d’elle pour son taux de criminalité anormalement élevé. Aujourd’hui, elle se targue d’être l’un des endroits les plus sécuritaires au Royaume-Uni. Sa recette miracle : traiter la violence comme une épidémie, en misant sur la prévention plutôt que sur la répression.

L'approche coopérative et multidisciplinaire que prône Mme Chow doit reposer sur un décloisonnement des services d'aide, depuis les secours jusqu'aux organismes sociaux, en passant par la santé publique. Je suis convaincue qu'ensemble, nous aurons les solutions , considère-t-elle.

Elle cite l'exemple du YWCA où elle s'est déplacée lundi pour appuyer son propos. Mme Chow voit en cet organisme d'aide aux femmes vulnérables un modèle incroyable pour résoudre l'itinérance et la crise du logement . Et de présenter la structure comme le résultat d'une collaboration étroite entre trois ordres de gouvernement, appuyés par des dons venus du secteur privé et de citoyens.

Multipliez ce qui fonctionne!

Louis March, un activiste contre la violence par les armes à feu à Toronto, assure que la Ville a déjà des atouts sur lesquels Olivia Chow peut s'appuyer. Le plan SafeTO, par exemple, met en pratique depuis 2021 les principes de collaboration intersectorielle qu'avance la mairesse élue. Un autre plan qui s'appelle TOwards Peace pour la guérison communautaire offre de meilleures options pour les jeunes que vendre de la drogue, qu'entrer dans un gang , rappelle M. March.

Louis March a fondé l'organisme communautaire Zero Gun Violence il y a 10 ans. Photo : Radio-Canada

Sans compter le travail des différents services policiers qui sont parvenus, selon lui, à interrompre l'importation en Ontario d'armes depuis les États-Unis et à limiter l'arrivée des drogues dans les rues . Il insiste toutefois sur l'importance d'inclure les partenaires communautaires, qui en savent bien plus sur la violence locale, sur les personnes impliquées et sur ce qui se passe, que la police et les politiciens réunis .

Louis March met par ailleurs en lumière la baisse de 30 % du nombre de fusillades et de 50 % du nombre d'homicides par balles par rapport à la même date l'an dernier, selon les données disponibles sur le site Internet du Service de police de Toronto.

« Les choses sont en place, assurez-vous qu'elles fonctionnent! Et ce qui fonctionne, multipliez-le. Ce qui ne fonctionne pas, mettez-le de côté. » — Une citation de Louis March, fondateur de l'organisme communautaire Zero Gun Violence

Olivia Chow élargit quant à elle la problématique de la violence armée en y incluant la lutte contre les violences conjugales et celles liées aux personnes en crise.

Un mort est un mort de trop, que ce soit par partenaire intime, par balle perdue ou par une blessure au couteau, ce n'est pas acceptable , a-t-elle remarqué.

Avec des informations de Sarah Tomlinson