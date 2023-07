Des entraves routières à Jonquière en raison du transport de deux bâtisses commerciales

Deux bâtiments commerciaux seront déménagés par voie terrestre dans la nuit de mardi à mercredi à Jonquière. Le transport lourd va se dérouler entre 21 h et 5 h du matin et entraînera la fermeture partielle des boulevards du Royaume et René-Lévesque.

Il s'agit de bâtiments situés au coin de la rue Sainte-Émilie du boulevard René-Lévesque et qui appartenaient jusqu'à tout dernièrement à la résidence pour personnes âgées Les Jardins Sainte-Émilie.

C’est le Service de police de Saguenay (SPS) qui agira à titre d’escorte lors du transport et qui appliquera la signalisation temporaire pour les automobilistes.

Les entraves routières seront entre la rue Stanley et le chemin de la Réserve sur le boulevard du Royaume et sur la portion comprise entre la rue Sainte-Émilie et le boulevard Saint-François pour ce qui est du boulevard René-Lévesque.

Les véhicules transportant les bâtiments circuleront à très basse vitesse puisque pour rallier les cinq kilomètres reliant le point A (coin René-Lévesque et Sainte-Émilie) au point B (boulevard du Royaume), ils mettront près de trois heures.

C’est la firme Héneault et Gosselin qui part avec les deux bâtisses, il y en a une de 40 pieds par 50 pieds puis l'autre à 34 pieds par 75 pieds, je crois. [Les deux remorques transportant les bâtiments] circuleront en variant d'une voie à l'autre et dans les deux directions. Il y a des interventions aussi au niveau des fils, [...] donc pour pour ce qui est des lignes de Bell, de Vidéotron, d’Hydro-Québec et d’Hydro-Jonquière , explique Félix Tremblay, arpenteur-géomètre pour la firme Chiasson et Thomas qui coordonne les travaux de déménagement.

L’arpenteur ajoute qu'en raison de la hauteur des véhicules lourds, les lignes électriques devront être détachées et placées au sol, ce qui entraînera des coupures d’électricité temporaires.