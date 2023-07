12 M$ d’Ottawa pour combattre les infections sexuellement transmissibles en Alberta

Le gouvernement fédéral a annoncé lundi une enveloppe de 12 millions de dollars destinée à améliorer l'accès à la prévention, au dépistage et au traitement des infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS) en Alberta.

Le fonds est octroyé à 14 projets communautaires portés par des organismes dont le rôle en la matière est crucial, précise Ottawa. L’annonce a été faite à Edmonton par Carolyn Bennett, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé.

Le financement provient du Fonds d'initiatives communautaires en matière de VIH et d'hépatite C ainsi que du Fonds pour la réduction des méfaits.

Il aidera les organismes bénéficiaires à offrir un lieu sûr où des personnes, vivant avec des ITSS ou celles considérées comme à risque, pourront obtenir des soins sans être victimes de stigmatisation et de discrimination, souligne Carolyn Bennett.

Halte à la stigmatisation

La ministre a fait remarquer que chaque fois que quelqu'un pose un acte stigmatisant à l’égard de personnes vulnérables, il construit en même temps une barrière qui les empêche d’aller se faire tester ou de se faire soigner, renforçant ainsi leur vulnérabilité.

Carolyn Bennett exhorte donc les citoyens à être compatissants et à lutter contre toute forme de stigmatisation. D’autant plus que « les infections transmissibles sexuellement et par le sang peuvent être évitées, traitées et, dans de nombreux cas, soignées ».

Son collègue Randy Boissonnault, ministre du Tourisme et député fédéral d'Edmonton-Centre, appelle lui aussi la population à faire preuve de la compassion, de telle sorte que les personnes vivant avec le VIH ou le sida puissent obtenir les soins dont elles ont besoin.

Catherine Broomfield, directrice générale de HIV Network of Edmonton Society, se réjouit du financement reçu par un projet de son organisme qui, précise-t-elle, vise à éliminer les obstacles systémiques à l'accès de populations clés aux soins de santé. Nous espérons mettre fin à la stigmatisation et à la discrimination en ce qui concerne l'accès aux soins et aux services relatifs aux ITSS , [et] améliorer les services de soins de santé de façon globale.

Pour le ministre fédéral du Tourisme Randy Boissonnault, présent lors de l'annonce, il faut veiller à ce que les personnes vivant avec des infections transmissibles par voie sexuelle ou par voie sanguine puissent obtenir les soins dont elles ont besoin. Photo : Radio-Canada / Charles Delisle

Dans un communiqué, Santé Canada regrette que les ITSS demeurent un problème de santé publique particulièrement important dans les communautés autochtones et au sein de minorités, notamment la communauté LGBTQ+ . Dans le même sens, la ministre Carolyn Bennett déplore que des enfants naissent avec de la syphilis alors que cela est absolument évitable .

Le taux de bébés nés avec la syphilis a connu un bond inquiétant en Alberta. Il est passé de 30,8 pour 100 000 en 2018, à 169,1 en 2022.