Dans les bagages des artistes en tournée

Originaire de la Saskatchewan, basé à Regina, Étienne Fletcher s'est fait connaître entre autres avec le groupe Indigo Joseph avant de lancer sa carrière solo. Après un premier microalbum bilingue, « Side A, FACE A », il lance en 2021 « Entre deux ». L'automne 2023 s'annonce chargé pour le Réginois qui amorcera une tournée québécoise et européenne. Il a reçu neuf nominations aux prix Trille Or de l'Association des professionnels de la chanson et de la musique dont le gala se tiendra en septembre.

Autrice-compositrice-interprète originaire du Québec, Brigitte Jardin vit au Yukon depuis une quinzaine d'années. Percussionniste de longue date, cette musicienne pleine d'énergie flirtait au départ avec la musique cajun de la Louisiane francophone. Elle a délaissé les baguettes il y a quelques années et attrapé une guitare pour s'accompagner au chant et explorer plutôt un registre country. Elle offre un son plus western, où se mélangent violon, contrebasse, guitare à pédale (pedal steel guitar). Si elle n'a pas encore d'album, elle y travaille et devrait entrer en studio d'enregistrement cet automne. En plus de Victoria, elle sera cet été au Festival international de la chanson de Granby.