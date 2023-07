La C.-B. interdit les feux de camp et demande à la population d’économiser l’eau

La Colombie-Britannique interdit les feux de camp sur l’ensemble de son territoire, à l’exception des îles Haida Gwaii, à partir de lundi après-midi. La sécheresse et le nombre croissant de feux de forêt actifs, qui est passé à un peu plus de 300 lundi, expliquent cette décision du gouvernement.

Les feux de camp, de catégorie 1, comprennent les feux d'une taille inférieure à 50 centimètres de largeur et de hauteur. Les grands feux en plein air des catégories 2 et 3 sont désormais interdits partout en Colombie-Britannique.

Nous n'avons pas la capacité de répondre aux incendies que nous pouvons prévenir, à savoir les incendies d'origine humaine , explique Cliff Chapman, directeur des opérations de BC Wildfire. Il indique que la province a été traversée par un important épisode de foudre dans les derniers jours.

« Nous verrons d'autres éclairs aujourd'hui, demain et peut-être le jour suivant sur l'ensemble de la province, avec peu ou pas de répit. » — Une citation de Cliff Chapman, directeur des opérations, BC Wildfire

Plusieurs régions évacuées

Lundi, 15 ordres d’évacuation étaient en vigueur dans la province, affectant 156 personnes. De plus, 14 alertes d’évacuation étaient actives.

Ordres d’évacuation en vigueur en Colombie-Britannique Ordres d’évacuation en vigueur en Colombie-Britannique Entité émettrice de l'ordre d'évacuation Feux de forêts concernés Municipalité régionale Northern Rockies Ittsi Creek, Yeka Lake District régional de Cariboo Gatcho Lake, Townsend Creek District régional de Bulkley-Nechako et la Première Nation de Takla Big Creek District régional de Bulkley-Nechako Finger Lake, Parrot Lookout, Powers Creek, Tintagel, Tsah Creek Région de Stikine Little Blue River Première Nation de Lytton Lytton Creek Première Nation Skin Tyee Parrot Lookout Première Nation de Takla Katsberg Creek Première Nation Wet'suwet'en Parrot Lookout

Si votre communauté fait l'objet d'un ordre d'évacuation, vous devez évacuer la zone immédiatement , déclare Bowinn Ma, ministre de la Gestion des urgences et de la Préparation du plan climatique. La province a déclaré lundi matin l'état d'urgence pour la région de Stikine.

La situation de la sécheresse est préoccupante

La situation de sécheresse en plus de la situation des incendies de forêt suscite l'inquiétude et nous pousse à être très, très attentifs et à évaluer la situation dans toute la province , déclare Bowinn Ma.

« Je demande aux habitants de la province d'économiser l'eau. » — Une citation de Bowinn Ma, ministre de la Gestion des urgences et de la Préparation du plan climatique

Prendre des douches plus courtes, démarrer le lave-vaisselle lorsqu'il est rempli, faire une pleine brassée de lavage et arroser le gazon avec parcimonie font partie des mesures recommandées.

Alors que plusieurs communautés appliquent déjà des restrictions d'eau, la province envisage de les étendre à d’autres régions de la province en raison de la sécheresse. Pendant un certain temps, notre principale préoccupation concernant la sécheresse était son impact sur les incendies de forêt, mais nous constatons aujourd'hui que la situation devient de plus en plus extrême.

La sécheresse explique en partie que la saison des incendies de forêt a commencé plus tôt cette année, indique Bowinn Ma. Lorsque le sol a gelé l'hiver dernier, nous étions déjà dans des conditions de sécheresse. Ceci signifie que les précipitations supplémentaires n'ont pas été absorbées , précise la ministre.

Une quantité de main-d’œuvre limitée

Nous sommes limités en matière de ressources , indique Cliff Chapman. [BC Wildfire est] une organisation provinciale et nos ressources [...] ont été activées pour se rendre dans le Nord au cours des deux derniers mois , précise-t-il.

« La clé pour renforcer la sécurité est de s'assurer que nous n'avons pas d'autres incendies qui prennent de l'ampleur. » — Une citation de Cliff Chapman, directeur des opérations, BC Wildfire

Nous devons continuer à garder des ressources dans chacun des centres pour ce que nous appelons la préparation, en particulier parce que nous savons que la foudre arrive , précise Cliff Chapman.

La Colombie-Britannique a accueilli, la semaine dernière, 160 pompiers des États-Unis et du Mexique. Une centaine de pompiers additionnels devraient arriver du Mexique la semaine prochaine.