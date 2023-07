Osisko en lumière ne présentera pas de feux d’artifice cette année

L’organisation a pris cette décision en raison du contexte entourant les feux de forêt qui font rage en Abitibi-Témiscamingue.

En plus des impacts des feux d’artifice sur la qualité de l’air, le directeur général d'Osisko en fête, Frédéric Roy-Hall, mentionne que la décision a été prise afin d’envoyer un message de soutien aux gens touchés par les feux de forêt depuis le début de l’été.

En tant qu’organisation, même si en date d’aujourd’hui, il n’y a pas d’orientation claire de la SOPFEU, de la Ville ou de qui que ce soit par rapport à nos feux d’artifice et à la légalité de tout ça, on avait vraiment l’impression que c’était la bonne chose à faire , indique M. Roy-Hall.

« On sentait un malaise d’aller faire des explosions dans le ciel avec le type d’année qu’on vit en ce moment. » — Une citation de Frédéric Roy-Hall, directeur général d'Osisko en fête

Le directeur général d'Osisko en lumière, Frédéric Roy-Hall. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Alexia Martel-Desjardins

Il y a beaucoup de communautés avec lesquelles on travaille, des partenaires avec lesquels on travaille, qui ont été énormément touchés par ces feux, poursuit M. Roy-Hall. Que ce soit leur communauté qui a été évacuée, que ce soit leurs opérations, on avait l’impression que c’était un symbole fort de soutien à la communauté que de ne pas faire les feux d'artifice cette année.

Concernant les risques d’incendie et les enjeux de qualité de l’air, Frédéric Roy-Hall reconnaît qu’il aurait pu être possible de patienter et d’espérer une amélioration de la situation, mais il insiste pour dire que la décision revêt avant tout un message symbolique de soutien.