La sortie de l'Association canadienne des libertés civiles, de l'Association canadienne des Sociétés Elizabeth Fry, de la Société John Howard du Canada et du groupe Black Legal Action Centre est une réponse aux pressions que les provinces et les territoires exercent sur le gouvernement fédéral pour réduire le nombre de récidives violentes au pays.

D'entrée de jeu, ces organisations prônent davantage de sécurité dans les communautés comme en font écho de nombreux citoyens au pays, mais le projet de loi C-48 ne répondra pas, selon elles, à ce louable objectif.

David Lametti, ministre de la Justice et procureur général du Canada a annoncé, le 17 mai 2023, la réforme de la mise en liberté sous caution. Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

Le projet du gouvernement Trudeau vise à inverser le fardeau de la preuve dans des cas d'accusations graves ou de récidives violentes.

S'il est adopté, il reviendrait à la défense de prouver que son client peut et mérite d'être libéré sous caution et non plus à la Couronne de prouver qu'il faut le maintenir en détention jusqu'à son procès.

La réforme proposée a favorablement été accueillie par des corps policiers au pays et des groupes de défense de victimes.

Inquiétudes d'ordre juridique

Les changements suggérés soulèvent en revanche de nombreuses inquiétudes au sujet des droits des individus qui attendent en détention leur procès, parce que ces groupes de défense pensent que la réforme ne répond pas aux problèmes de toxicomanie et de santé mentale, de racisme, de surpopulation carcérale et des conditions de vie en détention qu'ils qualifient de déplorables .

L'un de ses objectifs du projet de loi C-48 consisterait à garder les récidivistes derrière les barreaux. Photo : Getty Images / Peter Macdiarmid

Ces quatre associations regrettent en outre que des cas isolés aient défrayé la chronique, parce que la couverture de tels événements médiatiques n'aide pas, selon eux, le public à comprendre la problématique des libérations sur le cautionnement.

Un débat public est nécessaire , explique Emilie Coyle, la directrice générale de l'Association canadienne des Sociétés Elizabeth Fry.

Depuis le meurtre de l'agent de la Police provinciale de l'Ontario Grzegorz Pierzchala le 27 décembre 2022, les appels se sont multipliés pour qu'Ottawa abroge le Code criminel.

L'agent Grzegorz Pierzchala, 28 ans, a été prétendument tué par deux individus, dont l'un avait été libéré sous caution malgré son présumé passé criminel. Photo : Twitter/Police provinciale de l'Ontario

Mme Coyle ajoute toutefois que le discours des gouvernements provinciaux ne repose que sur une rhétorique alarmante flagrante qui ne reflète en rien la réalité .

L'approche du gouvernement n'est pas la bonne, elle ne repose sur aucune donnée et elle ne fera qu'accentuer des problèmes irréparables , poursuit-elle.

Shakir Rahim, de l'Association canadienne des libertés civiles, ajoute que le droit à la présomption d'innocence et le droit raisonnable à être libéré sous caution en attendant son procès sont des droits constitutionnels et qu'ils ne sont pas négociables.

Une accusation n'est pas une condamnation et tout accusé est innocent jusqu'à preuve du contraire , rappelle le directeur du programme de justice criminelle au sein de l' ACLC .

Selon l'Association canadienne des libertés civiles, l'inversion du fardeau de la preuve enfreint la présomption d'innocence inscrite dans la Charte. Photo : Radio-Canada / David Horemans

M. Rahim ne se dit par ailleurs pas surpris que le projet de loi, s'il est adopté, sera contesté devant les tribunaux, parce qu'il viole, selon lui, des droits inscrits à la Charte.

Dans la très grande majorité des cas, les individus qui bénéficient d'une libération sous caution ne représentent de toute façon aucune menace à la sécurité publique, selon lui.

Données alarmantes et honteuses

Les statistiques sont à cet égard catastrophiques , selon Catherine Latimer, la présidente de la Société John Howard du Canada, qui soutient que le pays fait piètre figure par rapport à d'autres en Occident.

Elle parle même d' une honte à l'échelle internationale .

Au Canada, 37 % des individus mis en accusation attendent leur procès en détention alors qu'ils jouissent de la présomption d'innocence, contre 22 % aux États-Unis et 11 % au Royaume-Uni , dit-elle.

Il y a quelque chose qui ne fonctionne clairement pas dans notre système de libération provisoire pour que la présomption d'innocence soit ainsi bafouée , poursuit-elle.

Les 4 associations demandent aux 13 premiers ministres d'exiger du fédéral un rapport complet sur la situation au pays, parce que ce sont les provinces qui administrent le système des libérations sur le cautionnement.

Une refonte en profondeur du processus des libertés provisoires est nécessaire, selon les groupes qui défendent les droits des prisonniers au pays. Photo : Radio-Canada

Elles regrettent d'ailleurs que le projet de loi ne mentionne absolument rien sur l'accès à l'aide juridique pour les démunis, les conditions de détention, la lenteur de l'administration judiciaire, le traitement des détenus ayant des problèmes de santé mentale ou encore le profilage racial.

Problème de racisme systémique

Le groupe Black Legal Action Centre rappelle que les personnes racisées sont surreprésentées dans les prisons provinciales.

Les études montrent que les juges de paix ont plus tendance à maintenir en détention préventive un membre issu des groupes racisés que tout autre individu de la société , explique sa directrice juridique Danette Edward.

Mme Edward ajoute que les personnes de couleur font davantage les frais de la violence en détention que les personnes blanches et que leurs conditions de remise sous caution sont plus sévères que celles que l'appareil judiciaire impose aux individus issus d'autres groupes.

Le groupe Black Legal Action Centre affirme que l'appareil judiciaire et le système correctionnel ne sont pas épargnés par le racisme systémique. Photo : Radio-Canada / CBC

Le projet de loi ne permettra pas de réduire le nombre d'actes criminels commis par des personnes remises en liberté provisoire, parce qu'il ne s'attaque pas au problème du profilage racial dans les services de police , dit-elle.

Dans un tel contexte, comment la défense d'un individu racisé pourra-t-elle inverser le fardeau de la preuve pour le faire libérer? , conclut-elle.

Conditions de détention difficiles

La Société Elizabeth Fry de l'Ontario ajoute que les conditions de vie dans les prisons se sont détériorées au fil des ans.

Selon elle, les prisons sont surpeuplées et le recours au verrouillage y est de plus en plus fréquent à cause du manque d'agents correctionnels.

Les cellules sont sales, la tuyauterie y est vétuste, l'accès aux douches est limité et dans un cas, une femme a même été contrainte de boire l'eau de sa toilette, faute de pouvoir sortir , explique sa vice-présidente Meghan Chambers.

Les groupes de défense soutiennent que les prisons provinciales sont insalubres et surpeuplées. Photo : La Presse canadienne / Andrew Vaughan

La professeure associée à l'École de criminologie de l'Université Simon Fraser de Colombie-Britannique, Amanda Butler, souligne que le système carcéral au Canada ne fait que valoriser la sécurité au détriment de la santé des accusés qui attendent leur procès en détention .

Elle rappelle que la prévalence des maladies mentales et des dépendances aux drogues est en forte hausse dans les admissions carcérales au pays et qu'elles jouent un rôle non négligeable dans le problème des récidives sur la voie publique.

Il existe peu d'options de rechange pour empêcher ces individus d'entrer dans le système correctionnel , dit-elle.

Selon la Société John Howard, il est devenu urgent d'accélérer le processus des remises en liberté provisoire, parce que les accusés qui y sont admissibles attendent encore trop longtemps avant d'être entendus par un juge de paix. Photo : Getty Images / anurakpong

Ces associations regrettent en fait que rien n'est fait pour empêcher que des individus vulnérables se retrouvent en prison après avoir été mis en accusation.

L'accent doit, selon elles, être mis sur la prévention et non la coercition comme le propose le projet de loi C-48.

Elles ajoutent à ce sujet que les investissements font cruellement défaut en matière de pauvreté, de logement, d'éducation, d'emploi et de santé communautaire.