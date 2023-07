Melanie Talkington et la passion des corsets

Pour son exposition Dressed for History : Why Costume Collections Matter portant sur la mode féminine de 1750 à 2000, le Musée de Vancouver (MOV) a fait appel à quatre réputés collectionneurs de vêtements anciens de Vancouver, dont la corsetière Melanie Talkington. Coup d'oeil sur une passion inusitée.

Ouvrir en mode plein écran La boutique Lace Embrace est située sur la 16e Avenue est, à Vancouver. Photo : Lyne Barnabé

La fascination de Melanie Talkington pour les corsets remonte à sa tendre enfance.

C'est la fine silhouette de Dolly Parton dans le film La cage aux poules qui a éveillé sa curiosité alors qu'elle n'avait que huit ans.

J’ai demandé à ma mère : "comment elle fait pour avoir une telle silhouette?", se rappelle Melanie Talkington. Et ma mère de me répondre : "elle porte un corset".

Ouvrir en mode plein écran Melanie Talkington a eu la chance de rencontrer Dolly Parton à Vancouver, il y a quelques années. Photo : Image fournie par Melanie Talkington

Le réponse de sa mère a éveillé la curiosité de la jeune Melanie Talkington la menant, au milieu des années 90, à étudier la mode et surtout, à s'intéresser à son histoire.

La corseterie était alors un art perdu et secret, dit-elle. Quand j’ai commencé en 1997, on était juste 10 corsetières dans le monde! Aujourd'hui, on en dénombre environ 600. Les réseaux sociaux comme YouTube y sont pour quelque chose.

Une visite dans un petit musée de l’État de Washington dans les années 90 a changé la vie de Melanie Talkington.

J’y ai vu mes premiers corsets anciens et j'ai immédiatement aimé leurs formes!

C’est ainsi que sa recherche pour ce genre de corsets s’est enclenchée.

J’ai commencé à fouiller sur Internet. J’ai trouvé un premier corset de laine rouge des années 1860 pour 65 $! Il est devenu ma pièce d’étude et c’est comme ça que Lace Embrace est né et que j’ai commencé ma collection , s’exclame Melanie Talkington.

Ouvrir en mode plein écran Quelques-uns des corsets anciens de la collection de Melanie Talkington Photo : Lyne Barnabé

Ce sous-vêtement à l’armature rigide qu'on lace pour sculpter la silhouette a fait son apparition au 16e siècle, dans les cours d’Europe.

Publicité

Les corsets soutenaient non seulement le buste et la taille, mais aussi le poids des robes, explique Melanie Talkington. Car les robes servaient à montrer la somptuosité des tissus et la silhouette des femmes. Ces dernières devaient avoir une belle silhouette si elles voulaient trouver un bon parti.

Une collection prisée

Aujourd'hui, Melanie Talkington possède une impressionnante collection de plus de 350 corsets anciens dont certains sont exposés dans le petit musée situé à l'arrière de sa boutique.

Ouvrir en mode plein écran Le petit musée des corsets anciens est situé à l'arrière de la boutique Lace Embrace. Photo : Lyne Barnabé

À ma connaissance, je détiens la plus importante collection de corsets anciens au monde!

Ce sont des corsets des années 1700 jusqu’aux années 60, précise la collectionneuse. J’ai aussi les patrons originaux de certains d’entre eux.

Ouvrir en mode plein écran Ce corset de la collection de Melanie Talkington a été porté en 1987 par Cathie Jung qui détient l'actuel record Guinness pour le plus petit tour de taille sur une personne vivante. Photo : Melanie Talkington

Bon nombre de ces corsets proviennent de collections privées.

Des collectionneurs me donnent ou lèguent les leurs , confie-t-elle.

J'aime aussi me rendre dans les brocantes de Paris. C’est un de mes endroits préférés pour trouver des corsets anciens, même s’ils se font de plus en plus rares.

Au fil des ans, Melanie Talkington a prêté des items de sa précieuse collection à divers musées, tel le musée des Arts décoratifs de Paris.

Publicité

Ils présentaient l'exposition La mécanique des dessous. Et ils n'avaient rien du 19e siècle, dit la collectionneuse. Donc, une de mes connaissances à Paris m’a mise en lien avec le musée. Et ils ont emprunté 40 morceaux de ma collection.

Une collaboration avec le Musée de Vancouver

Plus récemment, Melanie Talkington a prêté cinq corsets de sa collection au MOV pour l'exposition en cours.

Ouvrir en mode plein écran Pour l'exposition du Musée de Vancouver, Melanie Talkington a prêté cinq corsets dont celui-ci datant de 1870. Photo : Lyne Barnabé

Une exposition qui, selon elle, revêt une importance capitale pour les collectionneurs impliqués dans le projet. Ces derniers souhaitent faire découvrir leurs précieux vêtements et accessoires au public.

Ivan Sayers, Claus Jahnke, la BC Society for the Museum of Original Costume et moi possédons une des plus importantes collections de mode au monde! , affirme-t-elle.

C’est la raison pour laquelle je pense que nos collections méritent leur propre espace d’exposition et d’entreposage.

Ouvrir en mode plein écran Ce corset espagnol de la fin du 19e siècle est un des corsets de Melanie Talkington exposés au Musée de Vancouver. Photo : Lyne Barnabé

Car pour l’instant, la collection de Melanie Talkington est entreposée dans divers lieux.

Mes corsets sont dans ma maison, mon studio, dans des valises, dans mon petit musée que j’ai aménagé à l'arrière de ma boutique , lance-t-elle en rigolant.

Des corsets toujours d'actualité en 2023

Depuis son atelier de Vancouver, Melanie Talkington continue de se consacrer à sa passion en créant des corsets pour des mariages, des productions cinématographiques et télévisuelles (Interview with the Vampire, Riverdale, Once Upon a time) ou encore pour des raisons médicales.

Ouvrir en mode plein écran Un corset médical créé par Lace Embrace et porté par le personnage de Lestât dans la télésérie « Interview with the Vampire ». Photo : Melanie Talkington

J’ai des clients qui ont des douleurs au dos, d’autres qui ont été impliqués dans des accidents de voiture, explique-t-elle. Donc, porter un corset leur permet de retrouver une certaine mobilité.

Celle qui enseigne également la corseterie à l’université Capilano explique que la fabrication d’un seul corset peut demander jusqu’à 80 heures de travail.

On fait souvent la finition à la main. Comme la broderie, la dentelle, les jarretières.

Ouvrir en mode plein écran La confection d'un seul corset dans l'atelier Lace Embrace peut demander jusqu'à 80 heures de travail. Photo : Melanie Talkington

Elle poursuit en spécifiant que la fabrication de corsets demande beaucoup de précision ainsi que des outils et matériaux spécifiques.

Comme nos baleines en acier qui viennent d’une usine du sud de la France qui en fabrique depuis 1888 , ajoute-t-elle.

Melanie Talkington ne compte plus les heures investies dans la création de corsets. Elle s'y consacre depuis plus de 25 ans. Malgré les années qui passent, ce vêtement ancien la fascine et l'inspire toujours tout autant.

Ouvrir en mode plein écran Melanie Talkington ajuste un corset sur une cliente. Photo : Image fournie par Melanie Talkington

Ce qui me fascine le plus avec les corsets, c’est de voir comment ils peuvent façonner et changer les corps. Je me sens comme une sculptrice qui moule des corps. J’adore ! , conclut-elle.

L'exposition Dressed for History : Why Costume Collections Matter est présentée au Musée de Vancouver jusqu'en novembre.