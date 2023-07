Changement à la tête des Pats de Regina

Ce dernier compte aussi une longue carrière dans les ligues de hockey junior et professionnel. John Paddock a expliqué qu'il met un terme à sa carrière de hockey afin de pouvoir consacrer du temps à sa famille et à lui-même .

J'ai passé beaucoup de temps ici. C'est un endroit merveilleux avec des gens merveilleux qui me soutiennent , a souligné M. Paddock lors d'une conférence de presse lundi.

Originaire d’Oak River, John Paddock a rejoint les Pats avant la saison 2014-2015, occupant ainsi de nombreuses fonctions, dont l'entraîneur-chef et le directeur général de 2014 à 2023. Photo : Radio-Canada / Sam Maciag

Un communiqué de l’équipe de hockey indique que John Paddock a joué un rôle important dans le développement de la carrière de nombreux joueurs. Douze d’entre eux, dont Connor Bedard, ont été repêchés par la Ligue nationale de hockey (LNH) au cours de son parcours avec les Pats de Regina.

Originaire d’Oak River, une commune située dans l'ouest du Manitoba, M. Paddock a rejoint les Pats avant la saison 2014-2015, occupant ainsi de nombreuses fonctions, dont l'entraîneur-chef et le directeur général de 2014 à 2023.

Pendant son mandat avec les Pats, l’homme de 69 ans a contribué à mener l'équipe à la finale de la Ligue junior de l’Ouest en 2017 et à la finale de la coupe Memorial en 2018, indique Gord Pritchard, le président de l'équipe.

Comme toute entreprise, celle du hockey est une affaire de relations et, tout au long de sa carrière, John Paddock s'est toujours efforcé de développer des relations avec ses collègues et les joueurs qu'il entraînait , ajoute-t-il. Il a eu un impact positif sur de nombreux joueurs, entraîneurs et membres du personnel au cours de sa carrière. Il a entraîné, développé, guidé et propulsé beaucoup d'entre nous vers nos objectifs.

De son côté, Alan Millar a commencé sa carrière dans le domaine sportif à la fin des années 1980.

À 1989, il [Alan Millar] a commencé sa carrière dans le front office avec les Newmarket Saints, affiliés aux Maple Leafs de Toronto dans la Ligue américaine de hockey , écrivent les dirigeants de l'équipe des Pats dans le communiqué.

Selon ces derniers, avant sa nomination à la direction de l'équipe, l’homme de 56 ans a occupé le poste de directeur des opérations hockey des Warriors de Moose Jaw pendant deux saisons. Il a aussi été leur directeur général pendant neuf saisons consécutives, soit de 2010 à 2021.

Alan Millar a récemment occupé le poste de directeur du personnel des joueurs au sein du programme d'excellence de Hockey Canada, où il a sélectionné des listes et a géré les équipes nationales U18 et les équipes nationales juniors du Canada, de 2021 à 2023 , peut-on lire dans le communiqué.

« Nous pensons qu’Alan Millar est la personne idéale pour nous aider à atteindre nos objectifs et c'est la raison pour laquelle nous sommes si fiers de l'avoir parmi nous. » — Une citation de Gord Pritchard, président des Pats de Regina

Alan Millar se dit, quant à lui, enthousiaste à se lancer sans ce nouveau rôle.

J'ai eu l'occasion de rencontrer l'ensemble du personnel des Pats plus tôt dans la journée et je suis impatient de mieux les connaître et de travailler avec eux , a déclaré M. Millar. Aujourd'hui, il s'agit d'aller de l'avant et de saisir la formidable opportunité que m'offre ce nouveau rôle au sein des Pats.

Avec les informations de Perrine Pinel