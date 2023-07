Moment Factory illuminera le dôme des Invalides à Paris 

Véritable dialogue entre le patrimoine architectural et l’art numérique, Aura Invalides propose une déambulation nocturne d’environ 45 minutes qui permettra au public de découvrir ou de redécouvrir sous une nouvelle lumière le dôme bâti il y a plus de 300 ans.

L'expérience immersive «Aura Invalides» dans le dôme de l'hôtel des Invalides, à Paris Photo : Moment Factory

L’expérience est composée de trois mouvements, qui évoquent trois thématiques fondatrices du monument : la construction de son dôme, la mémoire qui l’anime et la sensation d’élévation qu’il procure , explique Moment Factory dans un communiqué.

Les talents canadiens demandés

C’est l’agence française de sorties culturelles Cultival qui a contacté Moment Factory en 2019, impressionnée par l’expérience Aura à la basilique Notre-Dame. Avec sa somptueuse architecture, le dôme des Invalides s’est rapidement présenté comme l’endroit idéal pour accueillir la première création Aura en France.

Le musée de l’Armée, situé dans l’hôtel des Invalides, s’est ensuite joint au projet, mettant ses équipes de conservation au service de Moment Factory afin de magnifier l’architecture du dôme et des chapelles, tout en s’assurant d’en préserver l’intégrité patrimoniale et architecturale. Cette entreprise pharaonique a pris plus de deux ans à se concrétiser.

Ouverte toute l’année pour plusieurs saisons, l’expérience immersive Aura Invalides accueillera les gens en soirée, après fermeture au public de jour. On peut déjà se procurer des billets sur le site de l’événement  (Nouvelle fenêtre) .