Démocratiser l’art, une galerie à la fois

Depuis quelques semaines, les commerçants du centre-ville de Trois-Rivières ont une nouvelle voisine : la galerie d’art visuel Berthelet. L’artiste peintre, Caroline St-Pierre, a inauguré jeudi sa deuxième galerie qui représente pour elle « un retour aux sources ».

Depuis 2019, la Trifluvienne n’a qu’une idée en tête : mettre de l’avant l’art visuel en la démocratisant. Lorsque la pandémie de COVID-19 a frappé, Caroline St-Pierre et Olivier Mineau ont lancé Berthelet, une galerie d’art visuel virtuelle. Cinq ans plus tard, c’est maintenant au tour du centre-ville de Trois-Rivières de voir naître une succursale pignon sur rue dans l’ancien local de l’épicerie OLiV.

Il y a énormément de culture, énormément de centres de diffusion [à Trois-Rivières], mais de là à pouvoir partager des œuvres d’art d’artistes d’un peu partout reconnus sur la scène artistique québécoise et de pouvoir se l’acquérir dès maintenant sur place , souligne l'artiste. Je trouvais que c’était un bel ajout qu’on pouvait apporter à la Ville.

Une vingtaine d’artistes québécois et internationaux sont exposés dans la galerie.

Je voulais présenter une gamme de styles différents autre que ce que moi j’aurais fait. Je vais chercher dans la personnalité, dans [la manière que] l’artiste travaille sur le marché de l’art, sa technique aussi, comment il veut l’amener encore plus actuel.

Caroline St-Pierre souhaite que les visiteurs sentent une proximité avec les artisans. [Chaque œuvre est] comme une histoire. Quand tu regardes une œuvre, tu aimes ou tu n’aimes pas et même si tu n’aimes pas, c’est de partager une émotion. C’est le but, c’est de découvrir, de partager et de peut-être justement susciter une curiosité , explique-t-elle.

Ouvrir en mode plein écran Avec Berthelet, Caroline St-Pierre souhaite démocratiser les galeries d'art et rendre accessibles les œuvres. Photo : Radio-Canada / Daniel Ricard

Pourquoi Berthelet?

Alors que l’idée du projet était en émergence, les co-fondateurs ont construit leur maison à Berthierville sur le site de l’ancien château Berthelet.

C’était un emplacement culturel qui était autrefois une place de théâtre et un hôtel, c’était vraiment une place touristique et puis lorsqu’on a creusé, on a trouvé plein de vestiges de cette bâtisse-là qui avait brûlé à la fin des années 70. Nous nous sommes dit: '' Pourquoi ne pas perpétuer ce nom-là et le mettre à notre sauce? ''

Cet aspect historique est aussi présent dans le design de la galerie du centre-ville: toujours dans l’objectif de démocratiser l’idée que les gens peuvent se faire d’une galerie d’art.