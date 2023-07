De passage à Winnipeg pour la réunion du Conseil de la Fédération, le chef du gouvernement québécois estime que Bombardier pourrait proposer des exemplaires modifiés de son avion Global 6500 en quelques années seulement, soit à l'intérieur de l'intervalle de temps prévu par Ottawa pour conclure la transaction.

On ne voit pas pourquoi, étant donné les retombées – on parle de plus de cinq milliards de dollars –, le fédéral ne fait pas d'appel d'offres , a déclaré M. Legault.

Ce dernier affirme avoir l'appui de Doug Ford, son homologue de l'Ontario, où Bombardier possède aussi des usines. De fait, toujours selon le chef caquiste, le choix de l'appareil de Bombardier aurait également des répercussions économiques positives dans les Maritimes et les provinces de l'Ouest .

Nous comprenons que le gouvernement américain puisse faire fortement pression sur le gouvernement canadien, mais nous avons une compagnie canadienne qui a des usines en Ontario et au Québec qui peut fournir ce qui est nécessaire , a encore indiqué le premier ministre du Québec.

Selon plusieurs publications spécialisées, Ottawa a choisi en mars dernier de remplacer les Aurora CP-140, en service depuis 1980, par des P-8A Poseidon de Boeing.

Le gouvernement fédéral déclarait à ce moment que cet avion est le seul appareil présentement disponible qui répond à l'ensemble des besoins [canadiens], notamment la lutte anti-sous-marine , ainsi que des opérations de renseignement, de reconnaissance et de communications.