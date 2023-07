Toronto déclare tolérance zéro à l’islamophobie

La Ville Reine lance officiellement sa 13e campagne « Toronto For All » en mettant l'accent cette fois sur la lutte contre l’islamophobie.

C’est avec l'aide d'un conseil consultatif communautaire et du Conseil national des musulmans canadiens que la Ville intensifie ses efforts contre la peur ou la haine des musulmans ou de l'islam , souligne dans un communiqué la mairesse adjointe Jennifer McKelvie.

« Je suis fière d'apporter mon soutien à cette initiative, car je pense qu'elle peut avoir un effet important sur la réduction de l'islamophobie dans notre ville. » — Une citation de Jennifer McKelvie, mairesse adjointe

Grâce à leur dévouement inébranlable, ils ont travaillé ensemble, au-delà des différences, aux côtés d'un personnel engagé, pour donner forme à cette campagne et la rendre véritablement représentative de nos objectifs communs , ajoute-t-elle.

Il faut agir maintenant

« L'islamophobie n'a pas sa place dans notre ville. Nous devons nous unir pour créer un Toronto inclusif et accueillant où la haine, la discrimination et le racisme sont rejetés sans équivoque », a lancé Shelley Carroll. Photo : Radio-Canada / Déborah St-Victor

Olivia Chow, la mairesse élue de Toronto, lance un appel à l’action aux Torontois afin qu’ils unissent leurs efforts pour créer un environnement inclusif.

Ensemble, nous pouvons construire une ville où chacun a sa place et pour créer un environnement, une ville où la haine est combattue, où notre diversité est protégée et où le mal produit par la haine est réparé , lance-t-elle.

« Soyons unis dans l'amour les uns pour les l'autre et dans le fait que la haine n'a pas sa place dans cette ville. » — Une citation de Olivia Chow, la mairesse élue

La campagne anti-islamophobie vise à sensibiliser les Ontariens avec des ressources éducatives, mais aussi à former le personnel sur ce que signifie travailler pour l'équité , explique Zenia Wadhwani, la directrice du département de la politique sociale de la Ville de Toronto.

Ausma Malik, la conseillère de Spadina-Fort York (à gauche), et Aasiyah Khan, du Conseil national des musulmans canadiens, veulent sensibiliser la population aux réalités de l'islamophobie présentes à Toronto. Photo : Radio-Canada / Déborah St-Victor

La nécessité d’éliminer la haine, la discrimination et le racisme est pressante alors que la discrimination persiste, indique Aasiyah Khan, la directrice des programmes d'éducation au Conseil national des musulmans canadiens.

Nous la voyons lorsque les gens prennent les transports en commun, quand ils postulent pour un emploi et dans le système d'éducation , souligne-t-elle.

La Ville de Toronto intensifie ses efforts de concert avec des partenaires et des organisations communautaires. Photo : Radio-Canada / Déborah St-Victor

La campagne sera diffusée sur les abribus de Toronto, sur les réseaux sociaux de la Ville et sur son site web , indique Shelley Carroll, la conseillère de Don Valley North et présidente de la commission du développement économique et communautaire.

Toronto For All est une initiative d'éducation publique visant à susciter un dialogue entre les résidents de Toronto.

Les campagnes des années précédentes se sont concentrées sur des sujets tels que le racisme anti-Asiatiques, le racisme anti-Noirs, l'âgisme et l'antisémitisme.