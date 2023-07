La pollution de l’air, le « tueur invisible », est un problème de santé publique majeur

La pollution de l'air est la cause de près de 7 millions de décès prématurés par année à l'échelle planétaire et réduit en moyenne l'espérance de vie de deux ans. Certains experts parlent d'un des plus gros problèmes de santé publique au monde, qui risque de s'aggraver si des mesures ne sont pas mises en place.

Selon Christa Hasenkopf, directrice des Air Quality Programs (Nouvelle fenêtre) de l’Energy Policy Institute de l’Université de Chicago, l’une des raisons pour lesquelles la qualité de l’air n’est pas mise à l’avant-plan est qu’il s’agit d’un problème invisible.

On ne voit pas les dommages à long terme que ça cause. Après tout, personne ne reçoit le diagnostic d'une maladie liée à la pollution atmosphérique. C’est pour cela que le problème passe sous le radar.

Stéphane Buteau abonde dans le même sens. Les impacts de la pollution de l’air restent abstraits pour la plupart des personnes. Pendant les feux de forêt, on l’a senti, on l’a vu. Mais la plupart du temps, on ne voit pas la pollution de l’air, on ne la sent pas , dit ce professeur adjoint au Département de santé environnementale et santé au travail de l’Université de Montréal et conseiller scientifique spécialisé au sein de l’Équipe scientifique sur l’air de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ).

Des millions de morts chaque année

Ouvrir en mode plein écran Dans plusieurs pays d'Asie, la pollution de l'air pousse la population à porter un masque à l'extérieur. Photo : Reuters / Jason Lee

Et pourtant, les polluants atmosphériques comme l’ozone (O3), les particules fines (PM2,5), le dioxyde d’azote (NO2), le dioxyde de soufre (SO2) et le monoxyde de carbone (CO) causent des problèmes respiratoires et augmentent le risque d’accident vasculaire cérébral et de crise cardiaque.

Selon le projet Global Burden of Disease (Nouvelle fenêtre), la pollution atmosphérique est le troisième facteur de risque de mortalité en importance dans le monde et a été responsable de 8,7 % des décès à l’échelle mondiale en 2017 (soit 6,7 millions de décès prématurés).

La pollution de l’air à l’intérieur (majoritairement causée par la cuisson avec des combustibles solides) est responsable d'environ 3,2 millions de ces décès par an.

La majorité des décès se produisent en Inde et en Chine.

Entre 2002 et 2017, les décès causés par la pollution atmosphérique ont augmenté de 23 % en Chine. Malgré cela, une étude estime que le pays a évité 0,87 million de décès (Nouvelle fenêtre) en adoptant de meilleures technologies de contrôle des polluants.

À l’échelle mondiale, ajoute Mme Hasenkopf, la pollution atmosphérique réduit de plus de deux ans l’espérance de vie. Ç’a un impact plus grand que le SIDA et la malaria combinés.

Cette chercheuse a participé à l’élaboration du Air Quality Life Index (Nouvelle fenêtre), un outil interactif en ligne qui convertit les concentrations de pollution atmosphérique en impact sur l’espérance de vie.

Au Bangladesh, les concentrations annuelles de PM2,5 dépassent de 15 fois les seuils recommandés par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et ont augmenté de 39 % depuis 1998. L’espérance de vie y est réduite de sept ans en raison de la pollution de l’air.

En Inde, où la concentration de particules polluantes a augmenté de 22 % depuis 1998, la pollution atmosphérique réduit de cinq ans l’espérance de vie. Dans certaines villes, comme Delhi, c’est de 13 ans.

En Chine, l’espérance de vie pourrait augmenter de 2,6 ans si les seuils de l’OMS étaient respectés.

Le Canada figure parmi les pays dont les niveaux d’exposition à divers polluants atmosphériques sont les plus faibles. Malgré cela, la pollution de l’air continue d’avoir des impacts sur les Canadiens.

Des chercheurs de l’Université de la Colombie-Britannique (Nouvelle fenêtre) ont démontré que de faibles niveaux de particules fines (de 2,5 à 8 μg/m3), que l’on croyait autrefois relativement inoffensifs pour la santé, augmentent le risque de décès prématuré, ainsi que celui de maladies cardiovasculaires, de cancers, d’asthme et d’autres maladies chroniques.

La mauvaise qualité de l’air est également associée à une augmentation des absences de l’école et du travail et à une détérioration des résultats scolaires et des fonctions cognitives, précise Michael Brauer, l’un des auteurs de cette étude, professeur de l’école de santé publique et des populations de l’Université de la Colombie-Britannique. Si les données sont limitées, certaines études montrent que la pollution atmosphérique aurait une incidence sur le risque de maladies neurodégénératives, comme l’alzheimer et la maladie de Parkinson.

Au Canada, la pollution atmosphérique est liée à environ 15 300 décès prématurés chaque année.

C’est sans compter le coût économique : 120 milliards de dollars par année, soit environ 6 % du produit intérieur brut du pays.

Plus de feux de forêt, plus de mortalité anticipée

Ouvrir en mode plein écran La fumée n'a pas de frontières, rappelle Michael Brauer. Photo : BC Wildfire

Au Canada, il est clair que notre plus gros défi au cours des prochaines années sera la fumée des feux de forêt, qui menace d’effacer une grande partie de nos progrès. Il faut prendre cela au sérieux même si on n'en ressent pas encore les effets sur notre santé , prévient Michael Brauer.

Cet expert dit que les chercheurs devront étudier davantage l'impact de saisons de feux de forêt plus longues ainsi que de l'exposition très élevée aux polluants sur la santé des Canadiens.

Selon les données scientifiques sur les effets de la pollution de l’air à long terme, le fait d’avoir plus de feux de forêt pendant de plus longues périodes de temps contribuera à augmenter les décès.

Par exemple, des chercheurs de la Scripps Institution of Oceanography de l’Université de Californie à San Diego ont montré (Nouvelle fenêtre) que les particules émises lors de feux de forêt sont jusqu’à 10 fois plus nocives pour les humains que les particules provenant d’autres sources, telles que les gaz d’échappement des voitures. Les auteurs ont par ailleurs constaté que les admissions pour des problèmes respiratoires augmentent de jusqu’à 10 % lors d’épisodes de feux de forêt.

Selon des experts de l’Université de Stanford (Nouvelle fenêtre), si l’indice de qualité de l'air (IQA) est de 20, c’est l’équivalent de fumer une cigarette par jour. Si une personne est à l’extérieur toute la journée lorsque l'IQA est de 150, c'est l’équivalent de fumer environ sept cigarettes par jour. À Montréal, en juin 2023, cet indice a dépassé 150 pendant 3 jours et a dépassé 20 pendant 20 jours.

L’heure est à l’action

Selon ces experts, les récents épisodes de smog doivent servir de signal d’alarme à la santé publique. Pour M. Brauer, il est temps que la population exige de l’action gouvernementale.

On ne pourra pas échapper à la fumée des feux de forêt, dont la quantité va nécessairement augmenter. Il faut apprendre à vivre avec et à réduire notre exposition. Et ça passe par de meilleurs filtres à air dans nos maisons, nos écoles, nos lieux de travail et par le port de masque lors d'épisode intenses.

La pandémie de COVID-19 a suscité un intérêt sur la question de la qualité de l’air, croient ces experts.

Plusieurs endroits du monde ont connu une brève et forte baisse des émissions de polluants atmosphériques en 2020 et en 2021. Les mesures de confinement, le télétravail et le fait que beaucoup d’industries ont cessé leurs activités ont été associés avec une diminution de certains polluants, explique M. Buteau. Ç’a donné un aperçu de la contribution de l'activité humaine à la pollution de l’air.

Soudainement, les gens voyaient les montagnes, les gratte-ciel… Ils s’étaient habitués [à la pollution] et avaient oublié que ça pouvait être beaucoup mieux , ajoute Michael Brauer.

C’est pourquoi la qualité de l’air intérieur doit continuer d'être un sujet de préoccupation pour tous les gouvernements et pour le public, croit Mme Hasenkopf.

Il faut poser des questions sur la qualité de l’air dans les endroits publics, comme dans les écoles. Il faut avoir de meilleurs standards parce que nous passons la majorité de notre temps à l’intérieur , dit-elle. Ce sera encore plus le cas si les Canadiens doivent passer plus de temps à l’intérieur à cause de la fumée des incendies de forêt.

Puisque la pollution atmosphérique est omniprésente sur Terre, M. Buteau convient qu’il y a des limites à ce qu’on peut faire pour se protéger individuellement. Selon lui, il faut davantage d’actions de la part des gouvernements.

Lors d’épisodes de smog, ajoute M. Buteau, la santé publique ne peut pas seulement dire aux gens de s’enfermer chez eux et de fermer les fenêtres. Les villes doivent offrir des lieux de répit lors d’épisodes de smog, comme lors de canicules. Il faut leur proposer d’aller dans des endroits où il y a une qualité d’air convenable.

M. Brauer donne l’exemple de la Thaïlande, qui offre des cliniques de l’air. Ces cliniques offrent non seulement de l’aide médicale, mais aussi de l’éducation pour aider les gens à vivre avec cette pollution.

Et Mme Hasenkopf avertit que les pays, comme le Canada, où la qualité de l’air est meilleure ne doivent pas réduire leurs efforts, puisque les changements climatiques vont ralentir les progrès réalisés.