La zone de connexion pourra ainsi assurer un lien efficace entre la Basse-Ville et la Haute-Ville durant la construction du tramway , promet la Ville.

Outre le terminus Victoria, qui prendra forme devant l’actuelle centrale de police Saint-Roch, le projet prévoit, sur la rue du Cardinal-Maurice-Roy, l’aménagement d’un terre-plein en quai central où les usagers du RTC pourront embarquer et débarquer des autobus.

À la même hauteur, un autre quai sera aménagé du côté de l’autoroute Laurentienne, direction nord.

Des voies réservées au transport en commun seront également créées sur la rue du Cardinal-Maurice-Roy, où, entre la rue de la Croix-Rouge et la rue Simon-Napoléon-Parent, la circulation automobile se fera en sens unique en direction sud.

Une analyse subséquente viendra confirmer à quel moment cette mesure sera appliquée, précise la Ville.

Plan de la zone de connexion temporaire aux bus du RTC. Photo : Ville de Québec

Les travaux en bref

L’appel d’offres fait état de travaux de réfection, de construction de trottoirs de béton, de démolition de pavage et de retrait de bordures de granite.

On prévoit également la construction de la structure de chaussée afin de construire le terminus d’autobus.

Du dégazonnement est aussi prévu, notamment devant l’actuelle centrale de police et en bordure de l’autoroute Laurentienne pour faire place au quai.

Dans les plans, on retrouve également des travaux d’éclairage et de feux de signalisation, des travaux de déplacement de poteaux d’incendie, la mise en place de nouveaux puisards, des travaux de marquage de la chaussée et l’implantation de signalisations diverses.

La Ville indique qu’ une attention particulière sera également accordée à la sécurité et à l’accessibilité universelle , évoquant l’installation de refuges pour piétons, l’élargissement de trottoirs existants ainsi que l’utilisation de dalles podotactiles et de signaux sonores.

Sans reproduire toutes les fonctionnalités du futur pôle d’échanges de Saint-Roch , la zone de connexion sera un élément clé du cheminement en transport en commun dans l’axe nord-sud , dit la Ville de Québec, et ce, à partir de 2024 et jusqu’à la mise en exploitation du tramway.

Le futur pôle d'échanges de Saint-Roch vu de l'autoroute Laurentienne. Photo : Ville de Québec

Le pôle d'échanges de Saint-Roch

Devant éventuellement accueillir une station de tramway et 18 quais destinés aux autobus du RTC , le futur pôle d’échanges de Saint-Roch sera implanté du côté est de l’autoroute Laurentienne, sur la rue de la Pointe-aux-Lièvres, entre de la Croix-Rouge et des Embarcations.

Selon le site web dédié au tramway de Québec, le pôle, situé à la jonction des quartiers Saint-Roch, Limoilou et Saint-Sauveur, transformera l'entrée de la ville , tout en permettant à de nombreux parcours d'autobus, dont les eXpress empruntant l'autoroute Laurentienne, d'offrir une connexion avec le tramway .

Le futur pôle d’échanges de Saint-Roch sera implanté du côté est de l’autoroute Laurentienne, sur la rue de la Pointe-aux-Lièvres, entre de la Croix-Rouge et des Embarcations. Photo : Ville de Québec

Au début du mois de juillet, la Ville a remis au gouvernement du Québec son dossier d’affaires pour le projet du tramway.