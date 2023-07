Beaucoup, beaucoup de pluie attendue en Estrie

Sortez votre parapluie et enfilez vos bottes de caoutchouc, car dans les prochaines heures il pourrait tomber jusqu'à 70 mm de pluie à Sherbrooke. Et d'ici mardi après-midi, ce sont 120 mm de pluie qui sont attendus.

D'ailleurs, Environnement Canada a émis un avertissement de pluie lundi. L'organisme fédéral rappelle que ces quantités inhabituellement élevées risquent de causer des crues soudaines, des inondations, des glissements de terrain et des accumulations d'eau sur les routes . Aussi, des glissements de terrain pourraient se produire, les ponts et ponceaux pourraient être emportés par les eaux des cours d'eau.

La pluie forte devrait tomber en fin d'après-midi et aussi vers 20 h lundi pour se poursuivre en soirée. Mardi matin, des orages pourraient se faire entendre.

À l'heure actuelle, environ 50 mm de pluie sont déjà tombés, note le météorologue à Environnement Canada, Jean-Philippe Bégin.

« C'est la quantité de pluie qui tombe normalement en un mois qui tombera en 24-36 heures. » — Une citation de Jean-Philippe Bégin, météorologue à Environnement Canada

M. Bégin met en garde les automobilistes sur les risques d'aquaplanage lorsqu'il y a de grandes quantités d'eau sur les routes. Ça serait prudent aussi de vérifier que l'eau s'écoule rondement autour de notre maison et vérifiez si les drains sont exempts d'obstacles pour laisser circuler l'eau parce que c'est beaucoup d'eau.

Le beau temps devrait être de retour en fin d'après-midi mardi. Toutefois, l'accalmie sera de courte durée, car selon Environnement Canada, de nouvelles averses sont prévues mercredi.

L'Estrie n'est pas la seule région qui sera touchée par cette pluie. La Mauricie, la Montérégie et le Centre-du-Québec devraient aussi recevoir de bonne quantité d'eau.

Le mauvais temps qui sévit provient d'un système qui arrive du nord-est des États-Unis.

Sherbrooke surveille ses rivières

La Ville de Sherbrooke sur un pied d'alerte en raison de ces prévisions météorologiques. Dans un communiqué, l'Organisation municipale de sécurité civile (OMSC) dit surveiller la situation, mais reste tout de même confiante que le niveau de la rivière reste sous le niveau Alerte. On s'attend que la hausse maximale est prévue dans la matinée de mardi.

120 mm de pluis, c'est vraiment une bonne quantité d'eau. Même s'il y a eu passablement de pluie dans les derniers jours, on est dans une période où le niveau de la rivière Saint-François est relativement bas. On est à 9 pieds de hauteur. On est quand même assez loin des mesures d'évacuation , rappelle le coordonnateur de l' OMSC , Stéphane Simoneau.

Toutefois, ce dernier rappelle que si la majorité de la pluie tombait sur une courte période de temps, les choses pourraient changer. Il y a un effet cascade qui peut se faire très rapidement.

Aussi, au-delà des inondations, Stéphane Simoneau explique que le ruissellement des montagnes pour apporter avec lui des débris et détruire des ponceaux.

M. Simoneau indique qu'une inspection de tous les grilles de puisard a été faite au cours des derniers jours à Sherbrooke pour s'assurer que l'eau puisse être bien évacuée des rues.

Les terrains de soccer naturels fermés

La Ville de Sherbrooke a pris la décision de fermer tous ses terrains de soccer naturels en raison des conditions météorologiques. Seules les activités qui étaient prévues sur les terrains synthétiques ont lieu.

La majorité des terrains des municipalités environnantes font de même. À Coaticook, Windsor, Richmond, Stoke, Magog et dans le Haut-Saint-François, les activités sont annulées.

Les sentiers de vélo de montagne du mont Bellevue et de Bromont, montagne d'expériences sont aussi fermés.