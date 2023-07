Une galerie d’art mobile sur les routes du Nouveau-Brunswick cet été

Cela fait maintenant un an que Mélissa Legresley a décidé de transformer sa galerie d’art en galerie mobile.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Mélissa Legresley, artiste multidisciplinaire et propriétaire de la galerie d’art mobile Influitive Art. Photo : Radio-Canada / Kristina Cormier

Cette idée lui est venue pendant la pandémie, lorsqu’elle souhaitait déménager sa galerie d’art, mais était un peu réticente à la déplacer dans sa maison ou son garage.

Lorsqu’elle a vu de plus en plus de camions de cuisine de rue arpenter la région, en raison des restrictions sanitaires, le côté flexible de ce type de commerce lui a bien plu. Il n’y a rien qui te limite, même si toutes les portes sont fermées, les tiennes peuvent être ouvertes , explique-t-elle.

Selon Mélissa Legresley, il s’agit également d’une excellente façon d’aller à la rencontre des gens. J’aime qu’ils puissent voir cela en personne [les œuvres] parce que c’est là qu’ils peuvent vraiment voir si c’est à eux autres, si c’est cela qui les attirent et qu’ils ont besoin dans leur espace , dit-elle. C’est plus personnel.

Une initiative unique dans la région

Le projet original a nécessité plusieurs essais-erreurs. La préparation de la remorque a pris un peu plus de temps que prévu, dit Mélissa Legresley.

Ce n’est pas évident. Moi j’ai fait de la recherche pendant probablement six mois avant même de sauter dans l’aventure, [avant] d'acheter la remorque pour commencer mes projets. Ça m’a pris un autres six mois à le planifier par après , dit-elle.

Il y a beaucoup de choses qu’il a fallu que je change et que je modifie et je suis encore en train de modifier. C’est comme un projet qui ne finit jamais.

Les œuvres de Mélissa Legresley sont largement inspirées par la plage. Photo : Radio-Canada / Kristina Cormier

Mélissa Legresley avance que sa galerie mobile est une première dans la région. Il y a plein d’artistes qui sont venus me voir depuis que je l’ai montré en ligne et qui m’ont dit ''Oh, moi aussi je veux faire cela !'' lance-t-elle, les encourageant à le faire au passage.

Mélissa Legresley sera à quelques événements cet été avec sa galerie mobile. Notamment au Festival Sea Shanty à Saint-Martin en août, ainsi qu’au marché extérieur du défilé de la Fierté à Moncton en septembre.

D'après le reportage de Kristine Cormier