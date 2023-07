60 % de la valeur des contrats juridiques de Saguenay à deux cabinets d’avocats

Le cabinet d’avocats Cain Lamarre a obtenu la plus grande part du montant de 1,3 million de dollars déboursé par la Ville de Saguenay en frais juridiques depuis l’élection de Julie Dufour en novembre 2021.

Entre le 30 novembre 2021 et le 11 mai 2023, la firme a touché 448 515 $ en honoraires professionnels, comme en témoigne le journal des déboursés fourni par le service des Affaires juridiques et du greffe de Saguenay, en réponse à une demande d’accès à l’information formulée par Radio-Canada.

Au deuxième rang des cabinets d’avocats qui ont obtenu le plus d’argent en provenance des coffres municipaux figure la firme Trivium, avec des factures totalisant 353 966 $.

Cette somme n’inclut toutefois pas les frais juridiques que devra acquitter l’administration Dufour en marge du procès pour congédiement illégal de l’ex-greffière Caroline Dion, destituée en avril à la suite d’une enquête administrative.

Avec 26,5 % de la valeur totale des contrats accordés (33,5 % pour Cain Lamarre) et à plus de deux ans de la fin du présent mandat, Trivium Avocats, Notaires, Conseils pourrait se hisser au sommet de la liste des firmes juridiques les plus sollicitées par Saguenay.

Trivium représente Saguenay dans le dossier du congédiement contesté de la greffière Caroline Dion. Photo : Radio-Canada

Trivium Avocats a été cofondée par Marc-Antoine Cloutier. Le procureur a représenté Julie Dufour, alors conseillère municipale, dans sa croisade juridique visant à contester la nomination de l’ex-vérificatrice générale de Saguenay, Rina Zampieri.

Parmi les associés de la firme Trivium figure également Félix-Antoine Michaud, qui représente les intérêts de la Société de transport du Saguenay (STS) dans le dossier de Jean-Luc Roberge. L’ancien directeur général de la société conteste lui aussi son congédiement devant le Tribunal administratif du travail (TAT). Les frais d’avocats sont payés par la STS , qui reçoit cependant la moitié de son budget annuel de la Ville.

Me Michaud défendra aussi les intérêts de la Ville lors du procès de Caroline Dion, dont l’ouverture est prévue pour décembre.

Gauthier Bédard au troisième rang

Gauthier Bédard, qui a obtenu plusieurs contrats sous le règne de Josée Néron, arrive au troisième rang en matière d’honoraires professionnels versés, soit 189 094 $. L’associé et ancien député Stéphane Bédard a agi comme consultant auprès de Josée Néron alors qu’elle était mairesse.

Outre Cain Lamarre, Trivium Avocats et Gauthier Bédard, une quinzaine d’autres cabinets ont réalisé des mandats à la demande de Saguenay. À titre indicatif, le cabinet Gaudreault, Saucier, Simard a touché un peu plus de 10 000 $ entre le 30 novembre 2021 et le 11 mai 2023.

La mairesse de Saguenay, Julie Dufour, dit octroyer les contrats en fonction des spécialités de chaque cabinet. Photo : Radio-Canada / Rémi Tremblay

Questionnée au sujet du processus d’octroi des contrats juridiques, la mairesse de Saguenay a affirmé que les mandats sont accordés dans un souci d’équité.