Le youtubeur Danny O’Dwyer, dont la chaîne est sociofinancée, est notamment connu pour avoir produit des documentaires sur le développement de jeux vidéo phares tels Rocket League, The Last of Us et God of War, pour ne nommer que ces titres.

Dans les prochains mois, ce qui l’occupera lui et son équipe, basée aux États-Unis, ce seront certainement les centaines d’heures de contenus qu’il a récupérées de la collection d’une société de média de San Francisco, qui allait s’en départir.

Des pépites

Parmi les trésors trouvés par l’équipe de NoClip, on compte une trentaine de minutes d’images inédites d’un musée – aujourd’hui disparu – qui se trouvait dans l’ancien siège de Nintendo aux États-Unis, et qui était exclusif aux membres du personnel.

NoClip a aussi déniché une entrevue avec le créateur vedette de jeux vidéo Hideo Kojima, qui a notamment livré Metal Gear Solid, et qui aurait été retirée du web il y a 10 ans, selon la chaîne.

Hideo Kojima est notamment connu pour la série de jeux vidéo Metal Gear. Photo : NoClip

Le youtubeur détaille également des images de presse en avant-première jamais diffusées de Knights of the Old Republic, avant que le jeu ne soit annoncé, et une visite du studio Inifinity Ward (Call of Duty), avec la présence du duo de développeurs qui ont donné naissance par la suite au jeu de tir multijoueur à succès Apex Legends.

Le jeu vidéo «Knights of the Old Republic» a été lancé pour la première fois en 2003. Photo : NoClip

Selon Danny O'Dwyer, les cassettes contiennent des archives s’échelonnant de la fin des années 1990 jusqu’à 2010, environ.

Un travail de numérisation

Si Danny O’Dwyer et son équipe ont franchi une première étape en rapatriant ces contenus, un long travail de préservation les attend.

Chaque cassette sera numérisée, transformée en fichier et mise en ligne sur une chaîne YouTube  (Nouvelle fenêtre) Noclip Archive ainsi que sur la bibliothèque d’Internet Archives. Ces manipulations nécessitent toutefois des équipements spécialisés dont les technologies sont parfois désuètes, et donc de plus en plus rares.

« C'est un projet massif qui va demander beaucoup, beaucoup de temps. » — Une citation de Danny O'Dwyer

L’équipe de NoClip n’est pas découragée pour autant : elle est motivée par l’idée que ce travail servira à d’autres documentaristes, de même qu’à des historiens et historiennes.