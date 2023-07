Portant un tablier de cuisine et un chapeau de cow-boy, la première ministre de l’Alberta a offert un déjeuner aux crêpes gratuit lors du festival Stampede de Calgary. Elle a aussi échangé quelques mots et des sourires avec le public.

Danielle Smith a salué le côté accueillant et rassembleur du Stampede, susceptible d’attirer de nouveaux arrivants et de les retenir dans la province : J'ai rencontré un homme qui m'a présenté sa femme qui venait de devenir résidente permanente du Canada et de l'Alberta hier, et je lui ai dit merci beaucoup d'avoir choisi l'Alberta.

Danielle Smith encourage les visiteurs du festival Stampede à envisager de demeurer en Alberta. L'Alberta continue d'appeler. Alors, si vous avez des amis, des voisins et des familles qui profitent de cette semaine, dites-leur que nous voulons qu'ils viennent ici. Nous voulons continuer à croître, à développer notre économie et à faire en sorte que l'Alberta reste forte , a-t-elle lancé.

La carboneutralité, Danielle Smith et Justin Trudeau

Face à la presse, en marge du déjeuner aux crêpes, Danielle Smith est revenue sur ses échanges avec le premier ministre fédéral Justin Trudeau au sujet de la carboneutralité. Elle voit d'un bon œil la création d'un groupe de travail pour trouver un terrain d’entente au sujet des objectifs du pays en matière d’environnement.

« Je suis encouragé par le fait que le premier ministre souhaite s'asseoir à la table pour discuter de la manière dont nous pouvons nous aligner sur un objectif de neutralité carbone d'ici 2050. Nous allons pouvoir travailler de manière constructive sur certains points, comme le captage, l'utilisation et le stockage du carbone, l'exportation d'hydrogène et le développement de petits réacteurs modulaires. » — Une citation de Danielle Smith, première ministre de l'Alberta

Elle a tenu à apporter quelques nuances qu’elle juge très importantes : Il faut que le gouvernement fédéral s'engage à ce que nous obtenions des crédits internationaux lorsque nous réduisons nos émissions à l'étranger.

L'autre point d'achoppement est un réseau électrique net zéro d'ici 2035, a déclaré Mme Smith. Ce n'est pas possible en Alberta : 90 % de notre réseau électrique est alimenté au gaz naturel. Nous effectuons nos propres modélisations pour lui montrer ce qui est réaliste. J'espère qu'il travaillera avec nous sur une stratégie à plus long terme.

La première ministre a précisé qu’elle entend travailler de bonne foi pour parvenir à la carboneutralité d’ici 2050, mais qu’elle ne fera rien pour nuire à l'économie provinciale ou donner l'impression que le secteur du pétrole et du gaz naturel va être abandonné.