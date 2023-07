Une famille algérienne de Dieppe pourrait être bientôt forcée de quitter le Canada

Dans l’appartement familial, l’inquiétude règne à moins d’un mois d’une possible expulsion.

Yousef Robaoui, le fils aîné, a obtenu son diplôme d’étude secondaire l’année dernière. Depuis, il attend un statut lui permettant d’entreprendre des études en informatique et de travailler comme coiffeur, lui qui avait suivi une formation en Algérie.

Yousef Robaoui et sa femme, Gabrielle. Photo : Radio-Canada

Mais, il attend aussi autre chose. Sa conjointe, une Acadienne qu’il a épousée en mars, est enceinte.

Si je retourne à mon pays, il n'y a personne qui pourrait l’aider , dit-il en ajoutant qu’il s’occupe aussi des deux autres enfants de sa femme.

Au Canada depuis 2019

On est abattus , affirme Fatia Toula, la mère de Yousef.

Et, ce n’est pas peu dire pour cette famille qui a vécu des périodes compliquées. À une époque pas si lointaine, dans la cuisine, la nourriture se faisait rare. Maintenant, c’est plutôt l'appétit qui n’y est pas souvent.

Fatia Toula, la mère de famille, craint de devoir quitter le Canada dans un peu moins d'un mois si elle et sa famille n'obtiennent pas le visa nécessaire. Photo : Radio-Canada

Fatia Toula est arrivée au Canada le 17 décembre 2019 avec ses deux fils d’âge scolaire. Son mari suivra quelques mois plus tard.

On était menacé. On pouvait pas retourner. Surtout mes enfants , résume-t-elle.

Mais, la pandémie de COVID-19 a entraîné de nombreuses restrictions sanitaires tout juste après leur arrivée et ce fut impossible pour eux d’obtenir un travail.

De nombreuses personnes, même à l’école de ses enfants, leur ont fourni une aide pour assumer certaines dépenses de base, comme la nourriture ou le loyer.

Statut de réfugié et permis de travail

Finalement, en 2021, les parents qui ont des formations comme comptable et enseignant obtiennent un permis de travail. La famille avait au préalable tenté d’obtenir le statut de réfugié, sans succès.

Plus tôt cette année, les membres de la famille formulent en même temps une demande de prolongation de leurs permis de travail et une demande de résidence permanente pour considérations humanitaires.

Ce statut peut être accordé aux personnes pour qui il pourrait être dangereux de retourner dans leur pays. L’intégration au Canada fait partie d’une série de facteurs pris en compte.

Quelques mois plus tard, la famille apprend que la prolongation de leurs permis de travail est brève et qu’elle devra quitter le pays au plus tard le 8 août.

Elle n'a toujours pas reçu de réponse en lien avec sa demande pour considérations humanitaires. Cette demande s’est d’ailleurs déjà accompagnée de nombreux frais, y compris d'avocats, s’élevant à plusieurs milliers de dollars.

Immigration, Réfugies et Citoyenneté Canada dit ne pas pouvoir se prononcer sur un cas en particulier. En revanche, le ministère fédéral dit avoir reçu plus de 6000 demandes entre janvier et avril et que 75 % ont été approuvés.

La famille garde un maigre espoir de pouvoir rester au Canada. Pour ce faire, ils demandent au gouvernement du Canada de se saisir du dossier et d’accélérer son approbation.