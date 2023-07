La bactérie à l’origine de la légionellose détectée à l’hôpital de Bathurst

Dans un communiqué jeudi, le réseau de santé demandait à la population de la région de limiter les visites non essentielles à l’Hôpital régional Chaleur en raison d’une maintenance du système de climatisation .

Dans une note envoyée au personnel de l’Hôpital régional Chaleur datée du 5 juillet, et dont Radio-Canada a obtenu copie, on apprend qu'une concentration élevée de la bactérie légionnaire a été identifiée dans une tour de refroidissement de l’hôpital ce jour-là.

Des tours de refroidissement sur le toit d'un bâtiment industriel à Moncton. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Pierre Fournier

Le réseau Vitalité a décliné la demande d’entrevue de Radio-Canada, lundi, mais indique que la bactérie a été identifiée dans trois tours de refroidissement de l’établissement.

On peut aussi lire dans la note envoyée au personnel que les résultats du test ont été obtenus à la suite d’une inspection de routine du système de refroidissement d’air.

Aucun cas positif signalé

Dans la note du 5 juillet, le réseau de santé indique qu’aucun cas positif n’a été signalé à l’hôpital et que rien n’indique que la maladie du légionnaire puisse se transmettre d’une personne à une autre.

Les résultats des tests rapides pour la détection de la bactérie légionnaire sont tous revenus négatifs pour les trois tours de refroidissement à la suite de traitement choc de chlore. Les tests sur l’eau potable étaient également négatifs , peut-on lire dans une autre note, datée du 7 juillet, envoyée au personnel de l’hôpital.

Vitalité dit avoir procédé à la fermeture immédiate d'une partie du système de climatisation mercredi, ce qui a permis de réduire considérablement le risque de contagion .

Dans la note de service, le réseau recommande cependant à son personnel de surveiller les symptômes de pneumonie au cours des prochains jours comme la fièvre, les nausées et vomissements et diarrhées, la toux sèche, et les difficultés respiratoires.

Depuis la détection de la bactérie mercredi, Vitalité dit avoir procédé à plusieurs traitements chocs de chlore dans les trois tours de refroidissement.

Le système de climatisation a été remis en marche vendredi après-midi et la décision a été approuvée par un groupe composé de représentants et experts du ministère de la Santé, de la Santé publique et du ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux , indique le Réseau dans sa déclaration lundi.

Vitalité dit continuer de suivre la situation de près, de prendre les précautions nécessaires et que des analyses supplémentaires seront effectuées quotidiennement au cours des deux prochaines semaines.