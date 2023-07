Sauvetages sur les plans d’eau : à qui la responsabilité au Témiscamingue?

Les pompiers du territoire ne sont plus autorisés à intervenir dans ce type d'opération depuis une résolution adoptée au conseil de la MRC, en avril dernier. Le comité de sécurité incendie (CSI) de la MRC de Témiscamingue considère que les services incendies du territoire n'ont pas la formation ni les équipements adéquats.

On était appelés, mais au final, on agissait comme simples citoyens , illustre Joey Gaudet, directeur du service de sécurité incendie de Nédélec et représentant du secteur nord pour le CSI de la MRC.

Le comité a donc voulu s’assurer que la bonne volonté des pompiers n’agisse pas contre leur propre sécurité, explique le pompier d’une quinzaine d’années d’expérience.

« Quand tu te fais appeler pour intervenir, mais que tu n'es pas outillé ou formé pour le faire, c'est un sentiment d'impuissance énorme. La plupart des pompiers ont le réflexe de foncer, puis de se dire : on va trouver une solution. Mais ça cause des risques pour la sécurité et la santé de nos membres. » — Une citation de Joey Gaudet, représentant du secteur nord pour le CSI de la MRC de Témiscamingue

Le décès d’un pompier de la Ville de Montréal en octobre 2021 dans le cadre d’un sauvetage nautique est aussi à l’origine de la décision de rediriger les appels logés au 911.

La SQ, s'il y a danger pour la vie

La Coop de l'Arrière-Pays offre la location de kayaks, de canots et de planches à pagaie. L’équipement est inspecté avant chaque départ. En plus de fournir une veste de flottaison et une trousse de sécurité nautique réglementaire, on s’assure que les risques liés à l’activité soient bien compris.

Même si sa clientèle n'a jamais fait appel à des sauveteurs, le directeur Danny Laperrière rappelle que des accidents peuvent toujours survenir.

Un des dangers, c'est que si on chavire, qu'on est vraiment loin du bord, qu’on n'est pas capables de rembarquer dans son embarcation et de la vidanger, c'est complexe. Souvent, ce qu'on dit, c'est : si vous n'êtes pas à l'aise, ne faites pas de traversées, longez le bord , prévient-il.

Le directeur de la Coop de l'Arrière-Pays, Danny Laperrière. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Dans une telle situation, la Sûreté du Québec est claire : le citoyen est le premier responsable de sa sécurité. Elle nous indique par courriel que si la vie du plaisancier n'est pas en danger, il doit faire appel à d'autres personnes pour se sortir de la situation.

Si la sécurité ou l'intégrité d'une personne devient compromise, les patrouilleurs nautiques de la Sûreté du Québec pourraient intervenir si cela est impossible pour le service d'incendie local, comme c’est désormais le cas au Témiscamingue.

Il n’a toutefois pas été possible de confirmer auprès de la SQ combien d’embarcations nautiques sont disponibles pour le territoire de l’Abitibi-Témiscamingue.

Une avenue à explorer

Joey Gaudet estime qu’un équipement régional pourrait être une option intéressante. En tant que région, on doit se poser la question : est-ce qu’on veut ou on ne veut pas offrir ce service? , fait-il remarquer.

Il pose toutefois quelques bémols : en comparaison aux grandes villes, les pompiers ne sont pas présents à la caserne en tout temps. En prenant en compte les temps de déplacement, il n’y a aucune chance qu’on réussisse à dire qu’on a une équipe à l’eau en 15 minutes , mentionne M. Gaudet.

Il faut être conscient des limitations qu’on a. Donc oui, c’est souhaitable d’avoir ce type d’équipement, mais il faut quand même que les gens sachent que si c’est une personne en train de se noyer et qu’elle n’a aucun vêtement de flottaison, on va malheureusement être longs dans nos délais , signale-t-il.

Un équipement régional de sauvetage sur les plans d'eau pourrait être une option intéressante, suggère un pompier d'expérience. (Photo d'archives) Photo : CBC / Paul Palmeter

Prévenir avant de secourir

Du côté de la Coop de l’Arrière-Pays, on tente d’outiller les plaisanciers en leur conseillant un parcours adapté à leur niveau ou en leur suggérant des plans d’eau plus sécuritaires en fonction de la météo.

Si c’est une journée particulièrement venteuse, on va recommander aux gens d’aller sur des plus petits plans d’eau , cite en exemple Danny Laperrière.