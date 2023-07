Les partis veulent plus de femmes en politique, mais elles sont difficiles à convaincre

Aux dernières élections générales du Nouveau-Brunswick, seulement 32 % des candidats étaient des femmes.

Hannah Fulton Johnston est la directrice générale du Parti libéral du N.-B. Photo : Radio-Canada / Alix Villeneuve

Il est en effet plus difficile de convaincre les femmes de se lancer dans l’arène politique, explique la directrice générale du Parti libéral, Hannah Fulton Johnston.

Une candidate doit être sollicitée 7 à 10 fois avant d'envisager réellement de se lancer en politique, ce qui n'est pas toujours le cas des candidats masculins , raconte-t-elle.

« Nous devons persister à lui demander, lui tendre la main et lui offrir notre soutien. » — Une citation de Hannah Fulton Johnston, directrice générale du Parti libéral du Nouveau-Brunswick

Claire Kelly-Orozco est la directrice générale du Parti vert. Photo : Radio-Canada / Alix Villeneuve

Claire Kelly-Orozco du Parti vert partage la même statistique. Ça prend environ 7 demandes avant qu’elles disent oui pour se présenter.

Les femmes sont un peu plus prudentes, et ça, c’est quelque chose dont je vais parler avec les potentielles candidates. Je leur dis : "tu sais, tu as tous les outils, tu as toutes les qualités pour te présenter."

« C’est une grande partie de mon job de vraiment donner cet encouragement. » — Une citation de Claire Kelly-Orozco, directrice générale du Parti vert du Nouveau-Brunswick

Environnement ingrat

Mais la prudence des femmes à entamer une carrière politique est tout à fait compréhensible, explique Andrea Johnson, la directrice générale du Parti progressiste-conservateur.

Andrea Johnson est la directrice générale du Parti progressiste-conservateur du N.-B. Photo : Radio-Canada / Alix Villeneuve

Elle cite par exemple la haine en ligne. Les gens sont méchants, il n’y a pas d’autres mots.

« Qui voudrait volontairement foncer tête baissée là-dedans? » — Une citation de Andrea Johnson, directrice générale du Parti progressiste-conservateur du Nouveau-Brunswick

Et donc, comment encourager les femmes à faire le saut? Je pense que notre société doit commencer par être plus gentille les unes envers les autres. C'est par là que je commencerais.

Élections à date fixe

Les élections à date fixe facilitent le recrutement des candidates, croient les trois directrices.

Avec leur travail, les finances, la famille, les dates fixes – que le gouvernement devrait respecter – sont vraiment importantes pour planifier et préparer , indique Claire Kelly-Orozco.

À l'occasion de ce reportage, Claire Kelly Orozco a sorti une tasse à l'effigie d'un groupe de pression qui encourage les femmes en politique. Photo : Radio-Canada / Alix Villeneuve

S’il y a des élections anticipées, je suis certaine que ça va éliminer des candidatures potentielles , affirme Andrea Johnson.

Toutefois, Hannah Fulton Johnston tempère. Il y a des candidats prêts pour octobre 2024, mais il y en a pour qui une élection cet automne fonctionne mieux. Ça dépend des situations personnelles.

L'assemblée d'investiture

Avoir des candidates aux élections c’est une chose, mais leur offrir une circonscription où elles ont des chances raisonnables de se faire élire en est une autre.

Andrea Johnson souligne que l'Association des femmes du Parti conservateur, une branche de la base militante, veille à encourager les femmes à se lancer en politique. Photo : Radio-Canada / Alix Villeneuve

Andrea Johnson explique toutefois le parti ne peut pas réserver un siège prenable aux candidates. Une fois convaincue de se lancer, c'est à l'aspirante politicienne de remporter le processus d'investiture.

Si la direction du parti se présente aux membres et dit : "nous avons une candidate forte, je sais que vous avez votre candidat, mais nous voulons vraiment que notre candidate soit une femme"... Ho non! Ça ne marcherait pas parce que c'est la démocratie.

"Mon rôle comme directrice générale est d'assurer que le processus soit équitable", explique Hannah Fulton Johnson. Photo : Radio-Canada

Hannah Fulton Johnston souligne que même si la direction du parti reste neutre lors des investitures, le Parti libéral dispose d’une équipe de recrutement pour les femmes qui a plus de flexibilité.

Les équipes qui sont en place pour soutenir les femmes candidates auront cette conversation. Elles s'adresseront aux membres sur le terrain , indique-t-elle.

Qu’en sera-t-il aux prochaines élections?

Les trois directrices sont toutes convaincues qu'il y aura plus de candidatures féminines aux prochaines élections.

Je pense que c'est très exceptionnel que nous ayons trois directrices générales dans les partis , indique Hannah Fulton Johnston.

On analyse les choses avec notre propre perspective , lance Andrea Johnson.