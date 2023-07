Nicole Avery-Bell sera directrice de la nouvelle école francophone de Tor Bay

Originaire de Tor Bay, Nicole Avery-Bell compte 28 années d’expérience en enseignement. Elle entrera en poste le 1er août et se réjouit de faire partie de cette aventure historique.

Je suis tellement excitée, fière que ce soit quelqu'un de Tor Bay qui va être directrice , confie la fille du militant Jude Avery qui a fait sa mission des quarante dernières années de ramener le français dans sa communauté.

C'est dans ce centre communautaire que l'école francophone temporaire de Tor Bay sera installée. Photo : Gracieuseté de Nicole Avery Bell

Des membres du CSAP , du gouvernement provincial et de la communauté ont participé avec elle aux festivités, lundi, au centre communautaire de Larry's River.

La culture était toujours vivante ici , précise-t-elle. C'est la langue qu'on a perdue à cause d’un manque d'éducation, mais la fierté d’être acadien c’était toujours ici.

Les prochains mois seront très occupés pour le CSAP , qui doit finir d’aménager les classes temporaires et d'embaucher tout le personnel.

Plusieurs postes d’enseignant sont toujours affichés, mais Nicole Avery-Bell n’est pas inquiète. Je suis bien sûre qu’on va trouver des gens intéressés et qualifiés , avance-t-elle.

Elle espère que l’école pourra ouvrir à temps pour la rentrée scolaire, prévue le 6 septembre.

Beaucoup d'espoir dans la communauté francophone

Le nouveau projet d’école donne un nouveau souffle à la petite communauté rurale, au point que certaines personnes qui étaient parties songent à revenir.

On a déjà des familles qui essaient de revenir acheter des maisons depuis l’annonce de cette école et ça fait juste deux semaines , affirme Nicole Avery-Bell.

Kyle Deloyle est l’un des élèves qui comptent s’inscrire à la nouvelle école en septembre. Il ne s’inquiète pas trop de l’aménagement de l’école dans un centre communautaire, car il sait que c’est temporaire.

C’est juste pour un an et l’important c’est d’avoir notre langue , dit-il.

Kyle Deloyle qui faisait 3 h de route pour aller à l’école est content de la nouvelle école dans sa communauté. Photo : Radio-Canada / Julie Sicot

Cette nouvelle école représente beaucoup pour lui. Il y a quelques années, il a décidé de s’inscrire à l’école en français, même s’il devait faire trois heures d’autobus par jour pour s’y rendre. Les déplacements qu’il devra faire pour sa prochaine rentrée scolaire seront maintenant moins pénibles.

Ça va me prendre maximum 5 minutes pour me rendre à l’école , dit-il.

Kyle Deloyle rêve déjà de pouvoir dormir plus longtemps et surtout de passer moins de temps sur la route pour passer plus de temps à étudier et à faire toute sorte d’autres activités.

Des gens de la communauté le qualifient de jeune pionnier qui va pouvoir convaincre d’autres jeunes de se lancer dans l’apprentissage de la langue de leurs ancêtres. Mais Kyle Deloyle dit que tout le mérite revient aux militants de la communauté qui ont passé bien avant lui.

« Les gens ont tellement fait dans la communauté avant moi, alors je veux faire ma part. » — Une citation de Kyle Deloyle

J’entends tout le temps mon grand-père parler français , confie-t-il. Ce serait tellement cool de pouvoir avoir une conversation avec lui en français.

Par ailleurs, l’école se cherche également un nom. Jusqu’au 1er août 2023, le CSAP accepte les suggestions de la communauté par le biais d’un formulaire sur son site Internet.

D'après les informations de Julie Sicot