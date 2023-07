Test Pap : une clinique temporaire à l’hôpital d’Edmundston

Ce service sera offert par une infirmière praticienne à partir du 8 août.

Les patientes âgées de 21 ans et plus, qui sont sans médecin de famille ou qui ont besoin d’un test Pap, peuvent dès maintenant obtenir un rendez-vous à l’Hôpital régional d’Edmundston. Il leur suffit de téléphoner au 506-739-2247, du lundi au vendredi, entre 8 heures et 16 heures et demander un rendez-vous.

Le critique en matière de santé au sein de l'opposition officielle et député d'Edmundston-Madawaska-Centre, Jean-Claude D'Amours, s'est dit heureux de la nouvelle.