L'étude multicentrique à laquelle contribuent notamment le Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM) et l'Hôpital général juif de Montréal a démontré que la transplantation à des patients atteints d'un mélanome avancé du microbiome de sujets en santé est sécuritaire et qu'elle pourrait permettre d'accroître l'efficacité du traitement d'immunothérapie.

On a pris les selles de quelqu'un, on les a données au patient juste avant qu'il débute son immunothérapie et ça a augmenté l'efficacité de façon importante , a résumé le Dr Bertrand Routy, du CHUM.

« C'est un très bon et très grand signal pour les patients qui ont un cancer. » — Une citation de Bertrand Routy, médecin au CHUM

Les traitements d'immunothérapie incitent le système immunitaire du patient à attaquer et à détruire le cancer. Ils ne sont toutefois efficaces que chez environ la moitié des patients atteints d'un mélanome.

Le Dr Routy évoque d'ailleurs un plafonnement depuis deux ou trois ans de l'efficacité des deux traitements d'immunothérapie qui sont actuellement utilisés dans le traitement du mélanome.

L'espérance de vie à cinq ans est de 50 % pour les patients qui ont un mélanome métastatique.

Les chercheurs explorent donc d'autres stratégies pour passer à l'étape suivante. Lors de la nouvelle étude, 20 patients atteints d'un mélanome ont été recrutés, notamment au CHUM (qui se positionne de plus en plus comme un des principaux centres canadiens d'étude du microbiome en oncologie) et à l'Hôpital général juif.

Les participants ont reçu le microbiome d'un donneur sain une semaine avant le début de leur traitement d'immunothérapie.

Conclusions

L'étude a conclu que la combinaison de greffe fécale et d'immunothérapie est sécuritaire, ce qui était l'objectif principal de cette étude de phase 1. L'étude a aussi constaté que 65 % des patients qui ont conservé le microbiome du donneur ont eu une réponse clinique au traitement combiné. Les résultats sont très encourageants , a dit le Dr Routy.

Le mécanisme exact par lequel le microbiome améliore l'efficacité de l'immunothérapie n'est pas encore compris, mais après cinq ans de travaux, on commence à savoir quelles sont les bactéries qui sont associées à la résistance et quelles sont celles qui sont associées à la bonne réponse , a expliqué le spécialiste.

« Quand on fait une greffe fécale, on est capable d'éliminer certaines bactéries qui sont associées à la résistance à l'immunothérapie et on est capable d'augmenter le nombre de celles qui sont associées à une bonne réponse. » — Une citation de Bertrand Routy, médecin au CHUM

Certaines énigmes persistent toutefois, comme celle de la compatibilité entre le donneur de selles et le receveur, poursuit le Dr Routy. Dans un tout autre domaine, il a par exemple fallu 30 ans pour bien comprendre la compatibilité entre un donneur de moelle osseuse et un receveur , cite-t-il en exemple.

Actuellement, les greffes fécales en oncologie se font un peu au hasard , admet le chercheur, mais d'ici trois ou cinq ans, on devrait disposer de meilleures connaissances pour un meilleur arrimage entre donneur et receveur.

Vous êtes un patient, vous venez à l'hôpital, on diagnostique un cancer chez vous, on regarde la composition du microbiome et on vous dit monsieur, madame, il vous manque les bactéries A, B et C, et vous avez la F et la G, qui sont très mauvaises. On va vous donner la greffe d'un donneur X qui va pouvoir éliminer les mauvaises et augmenter les bonnes bactéries qui vous manquent , explique le Dr Routy.

Les chercheurs voudront aussi savoir si ces greffes fécales auraient la même efficacité parmi différentes populations, en Amérique du Nord, en Europe et en Asie, par exemple.

Composition du microbiome

Le microbiome est un domaine de recherche en pleine ébullition, et les scientifiques découvrent de plus en plus d'associations insoupçonnées (et parfois stupéfiantes) entre notre flore intestinale et différentes facettes de notre santé.

Ces progrès sont entre autres dus, selon le Dr Routy, au fait qu'on dispose depuis une dizaine d'années des outils nécessaires pour analyser en détail la composition du microbiome.

La deuxième phase de l'étude est déjà en cours, entre autres au Québec et en Ontario. En plus du mélanome, les chercheurs en profiteront pour étudier la stratégie face à d'autres cancers, comme ceux du pancréas et du poumon, et à des problèmes de santé comme le VIH et l'arthrite rhumatoïde.

Les conclusions de cette étude ont été publiées dans la revue Nature Medicine (Nouvelle fenêtre) (en anglais).