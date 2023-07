Dernière journée pour soumettre une candidature pour les élections de l’ACF

Les élections pour pourvoir à ces postes auront lieu le 1er novembre prochain.

Le directeur général des élections de l’année 2023 pour l’ ACF , Marc Masson, indique que des candidatures pour pourvoir les postes de députés ont été soumises dans près de la moitié des districts, jusqu’à présent.

Il y a certaines circonscriptions où on n’a pas encore reçu les candidatures , a déclaré Marc Masson lors de son passage à l’émission Point du jour. C’est plus difficile dans les centres urbains parce qu’on a besoin de deux députés, notamment à Prince Albert, à Saskatoon et à Regina, il y a un député qui s’est présenté, mais pas deux.

Il ajoute que la date limite pour le dépôt des candidatures pourrait être reportée jusqu'à sept jours après la date limite dans certaines régions, si aucune candidature n'est soumise.

Lundi prochain sera la deuxième date butoir dans les régions où on a pas encore reçu une candidature , affirme Marc Masson.

M. Masson rappelle que les élections générales de l' ACF offrent aux membres de la communauté fransaskoise l’occasion d'élire leurs représentants pour les trois années à venir.

Le rôle de député est de représenter son district, d’être au courant de ce qui se passe chez soi, notamment dans la francophonie, d'en faire part aux réunions provinciales et de tenter de trouver des solutions pour les enjeux qu’on a , a-t-il précisé.

Les députés vont gérer aussi l’ ACF avec les directeurs principaux élus , ajoute-t-il.

Ce dernier souligne également le fait que les candidats intéressés devront recueillir dix signatures de soutien pour que leur candidature soit acceptée.

L’idée de ces signatures est de démontrer que la candidature est sérieuse parce qu’il y a des dépenses avec cette élection. [...] Dans certains districts, il n’y a pas beaucoup de gens pour appuyer la candidature et on demande alors cinq signatures au lieu de dix , note M. Masson.

Les personnes intéressées peuvent se rendre au site web de l' ACF pour remplir des formulaires et fournir les documents requis, notamment une vérification du casier judiciaire.

Avec les informations de Fred Harding