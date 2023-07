Une nouvelle entreprise offre des tours guidés en hélicoptère au Saguenay

Plus d’un million de dollars ont été investis pour permettre la mise en place de cette entreprise. Le fondateur de l’entreprise, Yanick Tremblay, qui a longtemps conduit un hélicoptère [un Robinson R44], espère ainsi partager sa passion.

Chez Héli-Xtrême, nous offrons une variété de circuits, allant de cinq minutes à une heure, pour répondre à tous les goûts et à tous les budgets, a expliqué Yanick Tremblay. Pour ceux qui recherchent une expérience vraiment personnalisée, nous offrons également la possibilité de créer votre propre aventure en choisissant l'endroit que vous souhaitez survoler , explique-t-il.

Avec son hélicoptère, Yanick Tremblay et un autre pilote feront visiter les principaux attraits du secteur aux passagers. On a adapté nos tours selon la beauté de la région, c’est bien important aussi, a ajouté le passionné. Le fjord, vu de haut, c’est très beau. On a des tours du lac Otis. On a des tours de La Baie, Saguenay, pour aller voir les ponts , souligne-t-il.

Un forfait offre aussi d'aller voir du haut des airs les éoliennes dans la réserve faunique des Laurentides.

Des tours avec les croisiéristes de La Baie

Ce sont les entreprises Peak Aviation et Héli-Xtême qui se partageront le calendrier 2023 en ce qui concerne les tours récréatifs d'hélicoptère pour les croisiéristes qui accostent à La Baie.

La base opérationnelle de la compagnie se situe à Saint-Félix-d’Otis, mais des tours d’hélicoptère prendront aussi place depuis La Baie, à certains moments dans l’été, pour la venue des bateaux de croisière.

On a bâti des tours simplement pour les tours du quai d’escale, a indiqué Yanick Tremblay. On part du quai d’escale, on va virer dans les hauteurs de Sainte-Rose-du-Nord. C’est un tour d'environ 17 minutes. Donc, chaque bateau qu’il va y avoir, on va pouvoir opérer. Les gens veulent faire un tour à partir de là. C’est offert pour les croisiéristes, mais aussi pour la population en général , ajoute-t-il.

Une passion

Yanick Tremblay est d’abord un entrepreneur dans le domaine de la construction, mais c’est par passion qu’il s’est lancé dans Héli-Xtrême. Tu vis des moments particuliers avec chacune des personnes [avec qui tu voles], a-t-il lancé. Donc, ça part de là, ça part d’il y a longtemps et à partir de ce moment-là, c’est toujours resté en dedans de moi , conclut-il.

Avec les informations de Simon Roy-Martel