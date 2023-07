Les funérailles de Denise Bombardier se tiendront vendredi à Montréal 

Un dernier hommage sera rendu le 14 juillet à la journaliste, autrice, animatrice et essayiste Denise Bombardier, décédée le 4 juillet à 82 ans des suites d’un cancer fulgurant.

Les funérailles de la femme de lettres se tiendront vendredi à l’église Saint-Viateur, à Outremont. Les gens du public qui voudraient lui rendre un dernier hommage sont attendus entre 17 h et 19 h.

Ses proches se souviendront d’elle pour sa force extraordinaire, son esprit et son grand humour, qu’elle aura eus jusqu’à la dernière heure , peut-on lire dans l’avis de décès.

Elle laisse dans le deuil son mari, James Jackson, son fils Guillaume Sylvestre (Anie Lemay), sa petite-fille adorée Rose Sylvestre, sa sœur Danièle Bombardier (Annie Boudin), son frère Pierre Bombardier (Lynda Charbonneau), ses nièces et neveux ainsi que de nombreux amis.

De Justin Trudeau à François Legault en passant par la sénatrice et ex-journaliste Julie Miville-Dechêne, plusieurs personnalités des milieux politique, culturel et médiatique ont souligné, dans la foulée de son décès, l’éloquence et le courage de Mme Bombardier, ainsi que son habileté à provoquer le choc des idées.