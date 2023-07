L’Ontario doit mieux suivre les décès liés à la chaleur, selon certains intervenants

Alors qu’Ottawa et d'autres régions de l'Ontario ont connu des températures très élevées la semaine dernière, des intervenants estiment que l'Ontario devrait en faire davantage pour prévenir les décès liés à la chaleur. Ils recommandent de récolter des statistiques plus précises sur le phénomène et de se concentrer sur les conditions de vie dans lesquelles les personnes sont plus susceptibles de souffrir d'une chaleur extrême.