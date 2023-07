Le club de yacht d’Edmonton célèbre ses 100 ans

Des membres du club de yacht d'Edmonton ont célébré cette fin de semaine le centenaire du club nautique. « Nous sommes une belle communauté et nous avons profité du 100 e anniversaire du club pour nous réunir et célébrer notre passion commune, la voile », explique Courtney Felton, membre du club depuis 3 ans.

Courtney Felton s’est procuré un bateau à voile durant la pandémie. Durant la COVID-19, nous étions bloqués à Edmonton et avec la voile, j’ai trouvé un moyen de m’évader , explique-t-elle. Depuis, elle voyage sur la côte ouest et profite des fins de semaine pour faire des pique-niques et se promener sur l’eau.

« C’est étonnant de voir que le club est toujours en fonction après 100 ans, j’espère qu’il sera ouvert pour encore 100 ans. » — Une citation de Courtney Felton , membre du club de yacht d’Edmonton

Courtney Felton est membre du club de yacht d'Edmonton depuis 3 ans. Photo : Radio-Canada / Craig Ryan

Jonas Jack est quant à lui membre du club depuis qu’il est enfant. Il y a 11 ans, mes parents m’ont inscrit à des cours de voile. Au début, je n'aimais pas vraiment ça et j’avais un peu peur, mais après quelques années, je ne pouvais plus m'arrêter.

« Le sentiment que j’ai quand je suis sur un bateau à voile est juste inexplicable. » — Une citation de Jonas Jack , membre du club de yacht d’Edmonton

Jonas Jack est membre du club de yacht d'Edmonton depuis l'âge de 5 ans. Photo : Radio-Canada / Craig Ryan

100 ans d’histoire

Le président du club de yacht d'Edmonton, Gregory Gillingham, explique qu’à l'ouverture du club en 1923, les membres construisaient leur propre bateau à voile pour pouvoir naviguer.

« Dans les années 1950 et 1960, le club était très populaire, il y avait beaucoup de membres. » — Une citation de Gregory Gillingham , président, club de yacht d'Edmonton

Gregory Gillingham est le président du club de yacht d'Edmonton. Photo : Radio-Canada / Craig Ryan

Nous sommes un club très compétitif dans le domaine de la voile. Au cours des 100 dernières années, des marins de classe olympique sont passés par le club , se réjouit le président.

Au fil des années, le club de yacht d’Edmonton est passé d’un club avec des membres majoritairement masculins à un club où les femmes sont de plus en plus présentes. Le club est passé d'un groupe de gars sur un lac, à une famille qui se démarque dans les courses et les concours , raconte Gregory Gillingham.

Avec les informations de Nola Keeler