Le traversier entre l’Î.-P.-É. et la N.-É. remis en service

Le transporteur Northumberland Ferries annonce la remise en service de son traversier Confederation qui fait la navette entre l’Île-du-Prince-Édouard et la Nouvelle-Écosse.

Le vice-président principal de l’entreprise, Mark Wilson, explique dans un communiqué que le navire a connu une panne mécanique le 2 juillet. Un fournisseur en Europe a assemblé les pièces de rechange nécessaires et les a expédiées au transporteur.

Les pièces de rechange sont arrivées à Halifax le 8 juillet. L’entreprise les a installées à bord. Le navire a fait un essai concluant en mer lundi matin et il est de retour en service.

L’autre traversier prévu pour la haute saison, le MV Saaremaa 1, est arrivé au terminal de Caribou en Nouvelle-Écosse dimanche soir et il doit entrer en service d’ici le 15 juillet.

L'horaire du traversier pour les prochains jours

Le MV Confederation effectue deux traversées lundi. Les départs à Wood Island à l’Île-du-Prince-Édouard ont lieu à 15 h et à 18 h et ceux à Caribou ont lieu à 16 h 30 et à 19 h 30.

À compter de mardi, le MV Confederation effectuera quatre traversées par jour jusqu’à l’entrée en service de l’autre navire. Les départs à Wood Island auront lieu à 7 h, 10 h, 15 h et 18 h et ceux à Caribou sont prévus à 8 h 30, 11 h 45, 16 h 30 et 19 h 30.

Northumberland Ferries recommande à ses clients de faire des réservations.