Étalement urbain : des agriculteurs inquiets de la disparition des terres agricoles

Impuissantes, de plus en plus de communautés rurales ontariennes voient disparaître leurs terres agricoles au profit de l'étalement urbain

Kevin Ross saute de sa moissonneuse-batteuse et court tirer la bâche sur la remorque remplie de canola qu'il vient de récolter alors que la pluie tombe à verse.

Kevin Ross est agriculteur dans le comté d'Essex. Il cultive du maïs, du blé et du canola. Photo : CBC/Meg Roberts

Lorsqu'il s'est lancé dans l'agriculture il y a 40 ans, il savait que le temps serait imprévisible. Ce qu'il n'aurait pas pu prévoir, c'est la vitesse à laquelle les terres agricoles du sud de l'Ontario allaient disparaître.

Nous perdons des terres agricoles autour de toutes les petites villes du comté [d'Essex] et nous n'allons pas les récupérer , déplore-t-il.

L'Ontario perd plus de 300 acres de terres agricoles par jour et les agriculteurs de la province tirent la sonnette d'alarme alors que le débat sur le besoin de logements s'intensifie.

La demande résidentielle en hausse

Des chercheurs ont prévu que la région de Windsor-Essex aura besoin de plus de 30 000 logements d'ici 2031.

Selon la mairesse d'Essex, les logements sont nécessaires dès maintenant, car la petite municipalité s'agrandit de quelques milliers d'habitants chaque année.

En particulier dans le quartier 1 d'Essex, nous avons atteint nos limites de développement résidentiel et presque aussi notre développement industriel , souligne Sherry Bondy.

Pour la mairesse, la Ville doit maintenant choisir comment elle va se développer dans l'avenir. Photo : CBC/Mike Evans

Selon elle, les derniers terrains encore disponibles sont en cours de construction et il n'y a plus d'espace pour s'étendre.

Nous sommes vraiment à la croisée des chemins , ajoute-t-elle.

La Ville étudie toutes les options de développement, mais évalue également certaines parcelles de terres agricoles qui se prêtent bien à l'étalement urbain ou industriel tout en minimisant l'impact de la destruction des terres agricoles.

Construire vers le haut

Il est également possible de construire en hauteur plutôt que s'étaler. Mais, selon Mme M. Bondy, cette question est devenue un sujet de controverse dans les petites villes rurales comme Essex.

La construction en hauteur modifie l'aspect des quartiers, ce qui suscite beaucoup de résistance, mais elle est nécessaire pour répondre aux besoins de tous nos habitants , explique l'édile.

Paul Demczak est urbaniste. Il travaille dans tout le sud de l'Ontario. Il sait à quel point il s'agit d'une conversation difficile dans de petites villes qui sont restées largement inchangées depuis des décennies.

Il y a une composante humaine qui se manifeste chez chacun d'entre nous... vous vous mettez en colère parce que certaines choses ont changé ou parce qu'un certain restaurant que vous avez fréquenté à un moment donné n'est plus là , rappelle-t-il. Je pense que nous allons devoir y faire face en tant que culture, car nous entrons dans une période assez difficile.

Ce lotissement situé à Essex, en Ontario, à proximité de l'autoroute 3, est l'un des derniers terrains encore disponibles à l'intérieur des limites de la ville. Photo : CBC/Mike Evans

Selon lui, la construction est toutefois la seule option si le sud de l'Ontario veut conserver ses terres agricoles. Il ajoute qu'il est également plus logique de construire où les services sont déjà existants, ce qui facilite l'augmentation de la densité.

C'est un concept que la Fédération agricole du comté d'Essex présente aux municipalités. La semaine dernière, les agriculteurs ont rencontré le conseil du comté d'Essex pour lui faire part de certaines de leurs préoccupations.

Il n'y a pas beaucoup de terres disponibles, elles ne produisent plus, c'est tout , explique pour sa part Léo Guilbeault, président de l'organisation.

Il estime donc que pour protéger les terres arables, il faudra construire des immeubles et non plus des maisons unifamiliales.

En avril dernier, le gouvernement provincial a annoncé des propositions visant à permettre la construction d'un plus grand nombre de logements sur les terres agricoles de l'Ontario. Les agriculteurs peuvent notamment construire jusqu'à trois nouvelles résidences sur leur propriété.

Les politiciens se sont depuis éloignés de cette idée à la suite de pressions exercées par la communauté agricole, mais les agriculteurs du comté d'Essex affirment que cela n'a rien changé à leurs inquiétudes, à moins que le gouvernement ne propose une législation plus stricte en matière de protection des terres agricoles.

Il y aura moins de terres agricoles pour que la prochaine génération puisse travailler , conclut M. Guilbeault.

Avec des informations de CBC