La hausse de la valeur des terres agricoles est un signe prometteur, selon des experts

L’économiste en chef à Financement agricole Canada (FAC), Jean-Philippe, affirme que cette hausse reflète les perspectives positives attendues pour l'agriculture, malgré les défis récents tels que la sécheresse.

Le monde a besoin de plus de la Saskatchewan, de plus du Canada, en matière de production alimentaire , indique Jean-Philippe Gervais.

Statistique Canada affirme dans sa récente publication sur le bilan du secteur agricole que la valeur des terres agricoles de la Saskatchewan a augmenté d'environ 13,7 milliards $ rien qu'entre 2021 et 2022, une augmentation record d'une année sur l'autre.

Bien que ce phénomène ne touche pas seulement la province, la croissance de la Saskatchewan a commencé plus tard que celle des autres provinces.

Les terres saskatchewanaises occupent cependant la troisième place parmi les terres les plus précieuses au Canada, leur valeur augmentant à un rythme similaire à celui de l'Alberta et de l'Ontario.

Jean-Philippe Gervais souligne que la forte demande alimentaire dans le monde fait que les terres agricoles deviennent une ressource limitée.

En plus, les problèmes de la chaîne d'approvisionnement exacerbés par la COVID-19, la guerre en Ukraine ont créé une demande de plus en plus forte pour ces terres agricoles, d'après M. Gervais.

De son côté, le président-directeur général de Dominion Blockchain Solutions, un groupe d’investisseurs agricoles, Jason Dearborn affirme que les avancées technologiques au fil des ans ont également rendu les exploitations agricoles plus efficaces, générant plus de profits.

Pour le professeur agrégé de sociologie à l'Université de Regina, André Magnan, la concurrence accrue a également fait augmenter la valeur des terres.

Si vous souhaitez acheter une terre et qu'il y a trois ou quatre acheteurs, alors qu'il n'y en avait qu'un ou deux auparavant, il y a de fortes chances que le vendeur soit en mesure de demander un prix plus élevé , indique-t-il.

La hausse, un handicap pour les jeunes agriculteurs

Toutefois, la hausse des valeurs foncières s'avère être un obstacle pour les agriculteurs qui cherchent à agrandir leur exploitation, ou encore les jeunes qui tentent de se lancer dans l'agriculture.

Selon les données du recensement agricole de Statistique Canada, les petites exploitations n'ont cessé de diminuer au cours des 45 dernières années, tandis que le nombre de grandes exploitations n'a cessé d'augmenter.

Pour le coordinateur régional de l’Union nationale des fermiers de la Saskatchewan et professeur agrégé de sociologie agricole à l'université de la Saskatchewan, Michael Gertler, ce phénomène s'explique en partie par le fait que les systèmes économiques en place encouragent la croissance.

Il ajoute que les grandes exploitations ont plus de capital et plus de pouvoir d'emprunt, ce qui leur permet de surenchérir sur leurs concurrents et, ce faisant, d'augmenter la valeur de la terre et de faire croître leur exploitation encore plus.

La hausse des valeurs foncières s'avère être un obstacle pour les agriculteurs qui cherchent à agrandir leur exploitation, ou encore les jeunes qui tentent de se lancer dans l'agriculture. Photo : Radio-Canada / Cory Herperger

Cette situation préoccupe l’agriculteur du village Togo en Saskatchewan, Kevin Chutskoff. Il a fait passer la ferme familiale d'environ 700 acres à 2000 acres au cours des huit dernières années. Au cours de cette période, il a vu le prix des surfaces cultivées plus que doubler dans sa région.

Il a également remarqué qu'au cours des deux dernières années, les agriculteurs désireux de vendre leurs terres ont lancé un appel d'offres, dans lequel les grandes entreprises ou des organisations surenchérissaient souvent de plusieurs centaines de dollars par acre.

On ne peut tout simplement pas se permettre de payer un tel prix , affirme M. Chutskoff.

Un avis que partage par André Magnan.

Si vous êtes un jeune agriculteur, que vous essayez de vous établir dans le secteur ou que vous essayez de développer votre exploitation, il sera plus difficile d'acheter des terres agricoles à ces prix élevés , dit-il.

Selon le recensement agricole de 2021, près de 40 % des terres agricoles du Canada se trouvent en Saskatchewan.

Avec les informations de Nicholas Frew