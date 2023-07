Des proches de Luc Bourdon souhaitent que les Canuks retirent le numéro 28

« Le retrait du chandail de Luc Bourdon serait un honneur pour Shippagan. Ce serait un beau geste de l'organisation de Vancouver. Ça permettrait de boucler la boucle. » — Une citation de Gilles Cormier, l'ancien directeur technique de l'Association de Hockey Mineur de Lamèque-Shippagan

La nouvelle de la fin de semaine nous a un peu déçus, heureusement l'équipe a rectifié les choses , lance l'ancien directeur technique de l'Association de Hockey Mineur de Lamèque-Shippagan et ami de Luc Bourdon, Gilles Cormier.

Disons qu'au niveau du hockey mineur de Lamèque-Shippagan, on était surpris. Suite au décès de Luc, on avait fait refaire nos chandails aux couleurs de Vancouver avec le numéro 28 sur les épaules, en reconnaissance de son exploit , explique-t-il.

Un numéro spécial

Le numéro de Luc Bourdon n'a jamais été retiré, mais par respect, aucun autre joueur des Canucks n'a choisi de le porter depuis sa mort.

Dans une déclaration sur Twitter, samedi, Ian Cole a dit qu'il ne voulait pas manquer de respect à la mémoire du défenseur de Shippagan.

Quand j’ai signé avec les Canucks de Vancouver, on m’a demandé quel numéro je voulais. J’ai dit que je voulais porter le 28, c'est le numéro sur mon chandail depuis que j’ai 12 ans et dans toute ma carrière professionnelle. Quand la sélection a été rendue publique, j’ai découvert la signification de ce nombre , a raconté Ian Cole.

Le défenseur Ian Cole a porté le numéro 28 pendant toute sa carrière, comme lorsqu'il jouait avec les Penguins de Pittsburgh. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne

Suite aux nombreuses réactions, Ian Cole a opté pour un autre numéro.

Je ne connaissais pas Luc et je ne savais pas qu’il avait porté le 28 avec les Canucks. Je me souviens de son histoire déchirante et de son décès tragique. Par respect pour lui et pour honorer sa mémoire, j’ai décidé de changer de numéro pour le 82 , ajoute-t-il.

Ce geste a touché Gilles Cormier, à Shippagan. J'ai beaucoup beaucoup de respect pour Ian Cole qui a accepté volontairement de changer de numéro, puis de laisser aller son numéro 28. En tant que joueur de hockey tu aimes toujours avoir ton numéro depuis X nombres d'années. Ça du être quelque chose pour lui de changer son numéro, tout à son honneur.

« Il y a encore des gens qui ne l'oublient pas 15 ans plus tard, c'est touchant. De Shippagan à Vancouver, les gens veulent garder sa mémoire vivante. » — Une citation de Dave Cowan, président de la classique de golf Luc Bourdon dans la Péninsule acadienne

Les proches de Luc Bourdon aimeraient voir le numéro 28 au plafond du Rogers Arena à Vancouver.

C'est certain que Ti-Luc a déjà de belles choses à Vancouver, il y a une murale en son honneur, mais de retirer son chandail ce serait quelque chose qui toucherait les gens de la Péninsule acadienne , explique Dave Cowan, président de la classique de golf Luc Bourdon dans la Péninsule acadienne.