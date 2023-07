Encore beaucoup de travail à faire pour la collecte de verre à Sherbrooke

La Ville de Sherbrooke devait ajouter deux points de chute sur le territoire, mais rien n'a été fait pour l'instant.

L'an dernier, 710 tonnes de verre ont été récupérées grâce aux points de dépôt volontaire déjà mis en place, et l'entièreté de ce verre a été recyclée. À Sherbrooke, ce sont 6000 tonnes de verre qui sont générées par année, selon le Comité du verre de Sherbrooke. C'est donc seulement 15 % du verre généré à Sherbrooke qui est récupéré dans les conteneurs.

Qu'on récupère et qu'on recycle 100 % du verre, c'est possible. Moi, je me dis que c'est possible en 2023. Faisons-le, arrêtons de retarder et de retarder, la situation empire tout le temps , déplore Réal Vigneau, du Comité du verre de Sherbrooke.

Ce dernier encourage les citoyens à utiliser les conteneurs de verre.

« Ne mettez plus votre verre pêle-mêle dans le bac vert ou bleu et utilisez les conteneurs à verre, même s'il n'y en a pas assez encore. Ça va forcer les municipalités à aller de l'avant pour récupérer tout le verre. » — Une citation de Réal Vigneau, Comité du verre de Sherbrooke

Citoyens engagés dans le dépôt du verre

Lundi matin, des citoyens sont venus environ toutes les dix minutes déposer du verre dans les conteneurs près du IGA sur la rue King Ouest. Certains se sont dits satisfaits de ce service, mais d'autres ont critiqué la gestion de ces conteneurs.

Je pense que le recyclage du verre est important, puis moi, j'ai une automobile, mais les gens qui n'en ont pas, c'est difficile pour le verre, savoir où le placer, alors souvent ça va se retrouver au recyclage plutôt que dans les conteneurs , avance un citoyen qui est venu déposer du verre dans les conteneurs, Serge Galarneau.

Pour moi, c'est très facile, c'est sur le lieu de travail , indique un autre Sherbrookois, Patrick Doucet.

Une pelle mécanique a ramassé la montagne de bouteilles de verre. Photo : Radio-Canada / Brigitte Marcoux

Par ailleurs, une montagne de bouteilles de verre jonchait le sol près de ces conteneurs lundi matin. Ces bouteilles ont été ramassées un peu plus tard en matinée lundi. La Ville de Sherbrooke explique que c'est en raison d'un bris de camion de chargement survenu la semaine dernière qu'elle n'a pu ramasser le verre. Pour des raisons sanitaires, la Ville a plutôt priorisé la collecte des matières résiduelles.

Pendant ce temps, la Ville de Sherbrooke a demandé à la population de garder le verre à la maison en attendant la collecte.

Ailleurs en Estrie, le groupe Vert-Verre a lancé, il y a maintenant près de dix ans, des collectes volontaires du verre sur le territoire.

Avec les informations de Brigitte Marcoux