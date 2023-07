Une sixième édition qui affiche complète pour La Noce

Le festival La Noce s’est terminé samedi avec les performances des Soeurs Boulay d’Ariane Roy et des Louanges, et. Le site de la Pulperie de Chicoutimi, où se déroulent les activités, a atteint sa pleine capacité durant la fin de semaine, selon le directeur général de La Noce, Fred Poulin.

C'est sûr qu’on commence à bien maîtriser le site, après la 3e édition sur ce site-là, donc on maîtrise un petit peu mieux la bête, a indiqué Fred Poulin en entrevue à l’émission C’est jamais pareil. On a changé quelques clôtures, on a fait des améliorations, la Pulperie travaille avec nous aussi pour adapter le site.

Le directeur général du festival ne cache toutefois pas que certains aspects restent à améliorer, comme la circulation dans les escaliers et l’accès aux points d’eau.

Des centaines de personnes ont assisté au spectacle d'Ariane Roy, samedi. Photo : Radio-Canada / Marie Villeneuve

C'est pas mal la capacité que le site peut accueillir et les marches sont insuffisantes, a-t-il ajouté. Donc, on a travaillé déjà avec la Pulperie cette année, mais on va travailler à refaire des marches et peut-être mettre une autre sortie de marche temporaire le temps du festival aussi. Au niveau des stations d'eau, on a vu le manque aussi. Évidemment, les années passées, ça faisait, mais en fin de semaine, il faisait quand même 40 degrés. Donc, la quantité d'eau dont les gens avaient besoin était beaucoup plus grande que la normale, ce qui occasionnait les files. Mais, on va réagir à ça aussi.

Des festivaliers de l’extérieur de la région

Les spectateurs qui proviennent de l’extérieur de la région étaient également bien présents cette année. L’organisation s’attend même à ce qu’ils soient plus nombreux que les personnes originaires du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Des spectacles ont pris place à l'intérieur du Bâtiment 1903, sur le site de la Pulperie. Photo : Radio-Canada / Julie Larouche

On a eu plusieurs années à peu près à 50-50 , a expliqué le directeur général. [...] L’année dernière, nos statistiques nous donnaient à peu près 63 % des gens de l'extérieur de la région, donc j'ai hâte de voir cette année. Évidemment, c'est des chiffres, ils doivent être comptabilisés avec les statistiques de billetterie.

Un meilleur accès au transport en commun

L'organisation de La Noce souhaite également améliorer l’accès aux transports en commun durant le festival. Ce serait extrêmement utile, a ajouté Fred Poulin. Je sais que le message a été adressé à la Ville de Saguenay. On a eu des rencontres avec Promotion Saguenay, la STS et puis d'autres instances pour regarder ça. Il y a un projet pilote, je pense que c'est la semaine prochaine dans le cadre du Festival des vins et des Grands Crus.

L’organisation du festival La Noce avait mis en place des navettes entre la Pulperie et le centre Georges-Vézina où les festivaliers pouvaient garer leur voiture. Le service de la Société de transport de Saguenay terminait toutefois avant la fin des spectacles.

D'après une entre de Julie Bergeron