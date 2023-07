Nouvelles difficultés dans la transition d’UNI Coopération financière

L’application mobile d'UNI et le portail en ligne – qui permettent aux membres de consulter leurs activités bancaires, d'effectuer des paiements et de payer des factures – devaient être indisponibles de vendredi à lundi. Dans différents courriers envoyés aux clients, la banque prévenait de cette interruption de services.

Les services en ligne seront disponibles une fois la transition financière et transactionnelle complétée, soit dès le 10 juillet , affirme l'institution sur son site Internet.

Mais lundi après-midi, les services bancaires en ligne ne fonctionnent toujours pas. La page web qui explique aux clients la marche à suivre pour faire la transition d’Accès D à Mon Profil a renvoyé pendant plusieurs heures à un message d’erreur.

Lundi à la mi-journée des clients ne parvenaient toujours pas à se connecter à leur compte bancaire en ligne. Photo : Radio-Canada

Depuis la mi-journée, la page est accessible, mais certains clients peinent à créer leur nouveau nom d’utilisateur et mot de passe, d'autres sont confrontés à des lenteurs ou ne parviennent carrément pas à se connecter à leurs comptes en ligne.

L’application pour téléphone mobile, elle, ne peut pas toujours être téléchargée et reste inaccessible en milieu d'après-midi.

Des clients mécontents

Certains clients commencent à s’impatienter. Sur Facebook, Danielle Charest interpelle la banque. C’était quoi votre idée d’enlever l’accès pendant QUATRE JOURS à notre online banking? , écrit-elle.

Elle déplore ces problèmes et critique, selon elle, le manque de communication d’UNI : votre silence est fort! , conclut-elle dans son message.

Des clients tentaient d'activer leur nouvelle carte chez UNI, vendredi à Dieppe. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

J'avais 833 piastres dans mon compte. Je viens de déposer mes piastres. Il y a 63 piastres où il [le banquier] ne peut pas me dire où ça a été , explique Donald Bérubé, qui a dû se déplacer dans une succursale d'Edmundston pour connaître le solde de son compte.

Confusion lors de l'activation des cartes

Déjà, la semaine dernière, la transition des cartes de débit a causé des soucis à des clients.

Les anciennes cartes avaient été désactivées jeudi soir et certains clients ne parvenaient pas à l'activer, d'autres n'avaient pas encore reçu la nouvelle.

L'activation de nouvelle carte de débit d'Uni rend certains clients perplexes. Photo : Radio-Canada / Patrick Lacelle

Lundi devant une autre succursale d'UNI à Edmundston, plusieurs font la queue devant l'établissement pour ce problème-là.

Mon gendre a essayé de rentrer en ligne pour mes cartes, mais il a jamais été capable. Et il est bon avec les ordinateurs lui. Ça veut dire quoi si on a de la misère avec ça. C’est triste, mais des fois on se demande si on ne devrait pas aller ailleurs , explique Rachel Dion.

C'est pas trop le fun pour les personnes âgées , estime une autre dame qui elle aussi envisage de changer d'établissement bancaire.

Radio-Canada Acadie tente d'obtenir des réponses de la part d'UNI, lundi.

Vendredi dernier, Marc-André Comeau, vice-président du Service aux particuliers à UNI, estimait que tout fonctionne et tout roule comme prévu .

Il assurait alors que tous les services seraient à nouveau disponibles lundi.

Avec des informations de Mathilde Pineault