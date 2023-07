De passage à Squamish, en Colombie-Britannique, jeudi, la ministre fédérale de la Santé mentale et des Dépendances Carolyn Bennett s’est dite troublée. Elle juge que des réactions « préjudiciables » et de la « désinformation » nuisent aux programmes d’approvisionnement en substances sécuritaires et au projet-pilote de décriminalisation de drogues dures en Colombie-Britannique.

Carolyn Bennett a déclaré qu'elle craignait que des attaques anecdotiques découragent les personnes d'accéder à l’aide et aux services qui peuvent leur sauver la vie. La ministre fait notamment référence à la motion du chef du parti conservateur Pierre Poilievre, rejetée à la Chambre des communes et qui visait à supprimer tous les programmes d’approvisionnement en drogues sécuritaires pharmaceutiques au Canada.

L'approvisionnement sécuritaire, qui diffère de la décriminalisation, est une stratégie de réduction des méfaits. Elle vise à séparer les personnes des drogues de plus en plus toxiques et imprévisibles en leur fournissant des versions réglementées de certaines drogues criminalisées. Ces initiatives sont des efforts qui, selon la ministre, montrent déjà des signes encourageants pour sauver des vies.

Carolyn Bennett a annoncé jeudi un financement de plus de 20 millions de dollars pour plusieurs programmes communautaires de réduction des risques, de traitement et de prévention des surdoses dans l'Ouest du Canada, dont 11,2 millions de dollars pour des programmes en Colombie-Britannique.

« Les opinions politiques dans ce domaine sont très inquiétantes [mais aussi le fait] que des personnes augmentent la stigmatisation de ceux qui consomment des drogues et utilisent la désinformation pour stigmatiser et entraver ce qu'il faut faire pour sauver des vies. » — Une citation de Carolyn Bennett, ministre fédérale de la Santé mentale et des Dépendances

La Colombie-Britannique a décriminalisé la possession de petites quantités de drogues pour une durée de trois ans allant du 31 janvier 2023 au 31 janvier 2026. (Photo d'archives) Photo : iStock / Onandter_sean

Début juin, la coroner en chef de la Colombie-Britannique, Lisa Lapointe, la médecin-hygiéniste en chef, Bonnie Henry, et la représentante des enfants et de la jeunesse de la Colombie-Britannique, Jennifer Charlesworth, ont tenté de démentir les inquiétudes exprimées ces derniers mois par Pierre Poilievre, des élus locaux et certains spécialistes de la toxicomanie, selon lesquels l'approvisionnement sécuritaire inonde la Colombie-Britannique de drogues et aggrave la crise.

En janvier, la Colombie-Britannique a décriminalisé la possession personnelle de petites quantités de certaines drogues dures pour les adultes, afin de réduire les arrestations et les inculpations liées à la drogue qui, selon Carolyn Bennett, découragent les personnes à chercher de l'aide. Santé Canada a approuvé ce projet-pilote de trois ans, qui prendra fin en janvier 2026. Près de 7 personnes meurent chaque jour de drogues toxiques en Colombie-Britannique.

Un accès à l'approvisionnement sécuritaire pour 5 % de bénéficiaires potentiels en C.-B.

Erica Schoen, infirmière autorisée et chercheuse communautaire à la Coalition canadienne des politiques sur les drogues à l'Université Simon Fraser (SFU), est co-auteure d'un projet de recherche de la Coalition sur l’effet des programmes d'approvisionnement sécuritaires, publié la semaine dernière.

Elle affirme qu'un approvisionnement plus sécuritaire aide les personnes à avoir de meilleures relations, à renouer avec leurs familles, à trouver un emploi, à s'adonner à divers passe-temps et à réduire leur anxiété.

« Les personnes ont parlé d'une amélioration de leur santé, d'une réduction des infections et d'une diminution de la nécessité de prendre des risques élevés. » — Une citation de Erica Schoen, chercheuse communautaire, Coalition canadienne des politiques sur les drogues

Des défenseurs de la santé publique et des droits des consommateurs de drogues affirment que la décriminalisation ne permettra pas de sauver des vies en Colombie-Britannique si l'on ne dispose pas d'un approvisionnement sécuritaire pour faire face à la toxicité de l'offre de drogues. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Ben Nelms

Certaines voix, dont le gouvernement albertain, critiquent les programmes d'approvisionnement sécuritaires. Erica Schoen et d'autres chercheurs en santé publique affirment cependant que les programmes sont encore trop réduits et inaccessibles pour s'attaquer de manière significative à la crise des drogues toxiques.

Selon le Centre de contrôle des maladies de la Colombie-Britannique, seulement 5 % des quelque 100 000 personnes ayant reçu un diagnostic de trouble lié à l'utilisation d'opioïdes en Colombie-Britannique ont eu accès à des solutions de remplacement, et la plupart d'entre elles se trouvent dans la région du Lower Mainland.

Ces programmes sont hautement médicalisés, leur accès est limité, et ils sont très difficiles à mettre en œuvre dans les zones rurales et isolées , selon Erica Schoen.

Selon Carolyn Bennett, des modèles d'approvisionnement sécuritaire non médicaux feront probablement partie des futures solutions audacieuses et créatives qu'elle juge nécessaires pour répondre à la crise des drogues toxiques, au même titre que l'extension des traitements, du rétablissement, des services de santé mentale et du logement.

Erica Schoen estime que l'approvisionnement sécuritaire doit être étendu rapidement dans tout le Canada pour faire face à l'offre de drogues de plus en plus toxiques et imprévisibles, pendant que d'autres mesures de soutien sont mises en œuvre. Les gens nous disent ce dont ils ont besoin [...] c'est urgent, les gens n'ont pas des mois à attendre pour se faire soigner.

Avec les informations de Moira Wyton