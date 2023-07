Camping Havana : la RBQ autorise à nouveau la location des condos à certaines conditions

Rappelons qu'une inspection, réalisée en avril dernier, révélait plusieurs problématiques importantes dans le bâtiment de trois étages. À cet endroit, on retrouve, entre autres, 16 unités de condo et un restaurant. Selon la RBQ , les matériaux utilisés pour la construction sont inflammables, les murs extérieurs contiennent de la paille, la structure du plancher est en bois, il n'y a pas d'issue de secours au deuxième étage et il n'y a pas de gicleurs : tous des éléments qui contreviennent aux normes en vigueur.

Vendredi, la RBQ a fait marche arrière et autorise à nouveau l'utilisation des condos. Toutefois, l'organisme indique que le propriétaire du camping doit obligatoirement installer des extincteurs dans chaque logement et un gardien de sécurité doit être sur place en tout temps.