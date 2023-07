L'Europe a connu en 2022 son été le plus chaud jamais enregistré . Cette période de vagues de chaleur intenses est à l'origine de plus de 61 000 décès, estiment des chercheurs de l'Institut français de recherche sur la santé (INSERM) et de l'Institut de Barcelone pour la santé globale dans une étude publiée lundi dans la revue Nature Medicine.

En l'absence de mesures d'adaptation, une moyenne de plus de 68 000 décès estivaux est à prévoir sur le continent d'ici 2030, et d'ici 2040, le nombre dépassera 94 000, prévoient les auteurs.

Les scientifiques ont analysé les données de température et de mortalité entre 2015 et 2022 dans 823 régions de 35 pays européens, soit une population totale de plus de 543 millions de personnes. Ils ont ensuite pu bâtir des modèles épidémiologiques permettant de prédire la mortalité attribuable aux températures pour chaque région et chaque semaine de la période estivale de l'an dernier.

Au total, l'analyse révèle qu'entre le 30 mai et le 4 septembre 2022, il y aurait eu 61 672 décès attribuables à la chaleur en Europe.

Plus de 11 000 décès sont attribuables à la vague de chaleur particulièrement intense qui a sévi entre le 18 et le 24 juillet.

C'est un nombre très élevé , a commenté Hicham Achebak, chercheur à l' INSERM et coauteur de l'étude.

« On connaissait les effets de la chaleur sur la mortalité avec le précédent de 2003, mais avec cette analyse, on voit qu'il reste beaucoup de travail à faire pour protéger les populations. » — Une citation de Hicham Achebak, chercheur à l' INSERM et coauteur de l'étude

Le nombre de morts de l'été 2003, au cours duquel l'Europe avait connu l'une des plus grandes canicules de son histoire, avait dépassé 70 000 sur ce continent.

Les pays méditerranéens particulièrement touchés

La chaleur extrême peut provoquer la mort par hyperthermie ou aggraver des affections cardiovasculaires ou respiratoires, les personnes âgées étant les plus vulnérables.

La Grèce, l'Italie, le Portugal et l'Espagne affichent le plus fort taux de mortalité, en tenant compte de la taille de la population.

Les pays méditerranéens sont touchés par la désertification, et les vagues de chaleur sont amplifiées durant l'été en raison de conditions plus sèches , écrit Joan Ballester, coauteur de l'étude et professeur à l'Institut de Barcelone pour la santé globale.

Lors d'une saison estivale continentale marquée par la sécheresse et de nombreux feux de forêt, le Portugal a connu un pic de température de 47 °C en juillet, proche du record de 47,3 °C atteint en 2003.

Des incendies ont fait rage du Portugal à la Grèce en juillet 2022. (Photo d'archives) Photo : Getty Images / Octavio Passos

En nombres absolus, l'Italie, l'Espagne et l'Allemagne ont enregistré le plus grand nombre de décès attribués à la chaleur, respectivement 18 010, 11 324 et 8173. Depuis la canicule de 2003, des pays comme la France ont pris des mesures pour faire face à la chaleur extrême, mettant en place des systèmes d'alerte et de prévention ou aménageant des espaces verts pour rafraîchir les zones urbaines.

Les chercheurs jugent toutefois que la mortalité élevée liée à la chaleur de l'été dernier devrait inciter les gouvernements à renforcer encore leurs dispositifs.