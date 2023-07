Des pluies diluviennes ont forcé l'évacuation de plusieurs Américains dans le nord-est des États-Unis et ont fait au moins un mort dans l'État de New York. Toute la région est encore en état d'alerte.

La tempête a atteint tout le nord-est du pays dans la matinée après avoir touché des parties de l'État de New York et du Connecticut. Certaines villes avaient enregistré entre 6 et 10 centimètres de pluie depuis minuit, a indiqué Robert Haynes, du Service national de météorologie de Burlington, dans le Vermont.

« Il semble que nous soyons toujours sur la bonne voie pour des inondations potentiellement importantes et localement catastrophiques. » — Une citation de Robert Haynes, Service national de météorologie de Burlington

L'une des régions les plus touchées a été la vallée de l'Hudson, dans l'État de New York, où les secouristes ont retrouvé le corps d'une femme d'une trentaine d'années dont la maison était entourée d'eau.

Elle essayait de traverser les inondations avec son chien, et elle a été submergée par des vagues de type raz-de-marée , a précisé le directeur du comté d'Orange, Steven Neuhaus, témoignant de la force des vagues.

Dégâts et complications routières

Les autorités affirment que la tempête a déjà causé des dizaines de millions de dollars de dégâts en plus de provoquer de nombreuses complications sur le plan du transport. Plusieurs routes et ponts ont déjà été emportés par les inondations.

La tempête a également forcé l'annulation de centaines de vols aux aéroports Kennedy, LaGuardia et Newark ainsi qu'à l'aéroport Logan de Boston au cours des dernières 24 heures. Le transporteur ferroviaire Amtrak a quant à lui temporairement suspendu son service entre Albany et New York.

Rappelons qu'en 2021, l'ouragan Ida avait causé la mort d'une quarantaine de personnes dans les états de New York et du Maryland alors que des records de pluie avaient été enregistrés.

Une veille d'orages violents est en vigueur pour une bonne partie du Québec et de fortes précipitations sont prévues dès ce soir dans plusieurs régions.

Avec les informations de l'Associated Press et d'Agence France-Presse