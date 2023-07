L’Orchestre symphonique de Longueuil devient l’Orchestre philharmonique du Québec

Ce changement, rendu officiel lundi, traduit la modernité de sa vision et ses visées internationales , a mentionné la direction de l'orchestre dans un communiqué.

La décision est au cœur d’une réflexion stratégique initiée il y a plusieurs mois par le chef soliste et directeur artistique de l’OPQ, Alexandre Da Costa. En optant pour l’appellation philharmonique , l’Orchestre annonce ses visées artistiques en élargissant son répertoire symphonique pour y inclure des projets uniques, contemporains et créatifs .

Depuis quelques années, l’OPQ connaît un rayonnement qui déborde de ses frontières traditionnelles, avec des concerts dans plusieurs endroits du Québec et à l’international, notamment en Amérique du Sud. Cette évolution a poussé la direction à adopter un nom plus rassembleur.