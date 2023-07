L’organisme Island Nature Trust protège désormais 10 000 acres de terre à l’Î.-P.-É.

Le plus récent don à l’organisme, 15 acres de terre, a pour origine en partie la tempête Fiona de l’automne dernier.

Nous avons acheté cette terre en pensant y construire un chalet, mais Fiona a fait tomber un certain nombre d’arbres , explique Bruce Craig, codonateur des 15 acres de terre et ancien membre du conseil d’administration du Island Nature Trust.

Nous avons décidé qu’il était temps de connecter cette terre à l’aire naturelle boisée de Blooming Point, qui est voisine et qui est une terre du Island Nature Trust , indique M. Craig.

Bruce Craig espère que d’autres propriétaires dans la province envisagent de donner aussi des terres au Island Nature Trust à la suite des dégâts causés par la tempête Fiona. Photo : Radio-Canada

La terre de 15 acres donnée par Bruce et Patricia Craig se trouve le long du chemin Old Bedford. Elle comprend des secteurs boisés et une rivière. C’est un habitat pour des espèces en voie de disparition.

Rappelons que l’acre est une unité de mesure anglo-saxonne qui équivaut à 4047 mètres carrés.

Une étape marquante pour le Island Nature Trust

Des bénévoles ont créé le Island Nature Trust en 1979 afin de gérer et protéger des territoires naturels dans la province. L’organisme protège maintenant 98 aires naturelles, dont des terres humides, des prairies et des rivages.

Le fait d’avoir franchi l’étape de 10 000 acres de terres protégées est une grande nouvelle, estime Dan McAskill, l’un des fondateurs de l’organisme.

Lorsque nous avons eu l’idée de créer le fonds et de protéger des aires naturelles, c’était un rêve. Alors, nous avons réalisé une partie de ce rêve , souligne M. McAskill. C’est un sentiment d’accomplissement. Je pense aux prochaines générations et à ce qui est possible lorsque les gens travaillent ensemble.

Dan McAskill est l'un des fondateurs du Island Nature Trust. Il se trouve ci-dessous près d'une terre marécageuse, l'une des premières terres protégées par l'organisme. Photo : Radio-Canada / Aaron Adetuyi

Dan McAskill croit que la perception du public des aires protégées s’est améliorée au fil des ans grâce à des programmes de sensibilisation.

Les gens comprennent au moins le concept de protéger des terres pour les prochaines générations et pour toujours , dit-il.

Objectif de 140 000 acres de terres protégées

Bruce Craig espère que d’autres propriétaires dans la province envisagent de donner aussi des terres à la suite des dégâts de Fiona.

Plusieurs agriculteurs et propriétaires de lots boisés ont beaucoup d’arbres renversés sur leurs terres. Ils ne réalisent pas toujours combien le nettoyage peut coûter. C’est une belle occasion pour protéger ces terres pour toujours. Elles vont se rétablir, mais cela va prendre des décennies , explique Bruce Craig.

La directrice du Island Nature Trust, Bianca McGregor, affirme que l’objectif est de protéger un jour 10 % des terres dans la province, soit 140 000 acres. Elle espère que l’organisme pourra en protéger au moins 30 000 acres d’ici 2030.

Bianca McGregor, directrice du Island Nature Trust, affirme que la nature en milieu rural subit une pression grandissante au fur et à mesure que la population de l’Île-du-Prince-Édouard augmente. Photo : Radio-Canada / Aaron Adetuyi

Mme McGregor estime aussi que les terres ayant des arbres renversés par Fiona peuvent constituer des dons judicieux. Elle explique que les nutriments des arbres retournent dans le sol. Notre équipe est une experte pour faire de petits travaux ici et là pour catalyser la régénération naturelle , dit-elle.