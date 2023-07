La chaleur n’est pas le principal facteur de la multiplication des algues, dit une étude

L'équipe de chercheurs, qui réunit des spécialistes d'un partout en Amérique du Nord, démontre dans une étude publiée dans la revue Harmful Algae que la température de l'eau influence très peu le développement des algues. Le professeur au Département de géographie et du Centre d’études nordiques de l’Université Laval, Dermot Antoniades, qui a participé à la recherche, expose que la plupart des études qui existent sur ce sujet ont été faites à un niveau régional.

En faisant une étude sur un territoire plus vaste, le professeur estime qu'il est possible de voir des tendances un peu plus précises.

Les données récoltées proviennent du sud de l'Argentine jusqu'au nord du Canada.

Nous avons mis ensemble plus de 450 lacs dans une base de données, avec des données environnementales pour essayer de voir exactement les relations entre plusieurs caractéristiques environnementales et des cyanobactéries , explique le chercheur.

« La température n'est pas le facteur principal. Ce que nous avons vu, c'est que le contrôle fondamental des fleurs d'eau de cyanobactéries c'est la concentration des nutriments. » — Une citation de Dermot Antoniades, professeur au Département de géographie et du Centre d’études nordiques de l’Université Laval

La température joue son rôle, mais en absence des concentrations suffisantes des nutriments, il n'y avait pas de fleurs d'eau de cyanobactéries, conclut le chercheur.

Le nutriment clé, c'est le phosphore [...]. Ça provient des bassins versants qui ont des concentrations minimes qui proviennent des roches ou de la dégradation de la végétation , développe-t-il.

« Mais généralement quand les concentrations sont plus élevées, ça provient des processus humains. Des choses comme les détergents, les engrais, les fausses septiques, les eaux usées. » — Une citation de Dermot Antoniades, professeur au Département de géographie et du Centre d’études nordiques de l’Université Laval

Selon lui, la solution à la prolifération de ces algues est de prévenir à même le bassin versant pour éviter la propagation dans les plans d'eau. Il renchérit qu'il faut qu'il y ait des actions concrètes dans les milieux locaux pour réduire l'utilisation des produits contenant du phosphore.

La présence d'algue est signe d'un écosystème qui est en déséquilibre. Le chercheur met en garde que les algues peuvent également avoir des conséquences sur notre santé.